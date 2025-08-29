US Open ONLINE: Tři české naděje v New Yorku bojují o osmifinále. Lehečka slaví postup
Petro, děkujeme aneb loučení české lvice. V čem spočívala její tenisová genialita?
Čtveřice českých tenistů bojuje v pátek o postup do osmifinále US Open. Markéta Vondroušová jde do akce proti nasazené sedmičce Jasmine Paoliniové z Itálie a program na třetím největším dvorci uzavírá Barbora Krejčíková s turnajovou desítkou Emmou Navarrovou z USA. Tomáš Macháč bude hrát jako poslední na kurtu číslo 17 s Francouzem Ugem Blanchetem. Jiří Lehečka postoupil v New Yorku poprvé do osmifinále, když porazil Belgičana Raphaëla Collignona 6:4, 6:4, 6:4. Všechny duely sledujte ONLINE na webu iSport.