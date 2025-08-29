KSW před Oktagonem, Procházka až 29. v rankingu. Umělá inteligence spustila žebříčky MMA
Umělá inteligence, fenoménem dnešní doby, zmapovala svět MMA. Nově vzniklá webová stránka AimRank zveřejnila žebříčky bojovníků a organizací, které vytvořila podle vlastního ratingového algoritmu. Zatím pořadníky nemají žádnou relevanci, kromě úplné špičky staví elitní jména v očividně nesmyslném pořadí, někteří z nich mají navíc špatně uvedené statistiky. Pokud se vývojářům AimRanku podaří (snad i po konzultaci s renomovanými MMA experty) vylepšit algoritmus a opravit chyby, může se jednat o zajímavý projekt, který zasáhne do neustálých diskuzí komentátorů, promotérů i fanoušků.
TOP 5 zvládla umělá inteligence dobře
S tvorbou nejelitnější sestavy bojovníků neměla umělá inteligence nijak těžkou práci. Sáhla do řad aktuálně nejdominantnější šampionů, přičemž, jak je i z pohledu na další části žebříčku evidentní, přihlíží na perfektní bilance nepoznamenané porážkou. První příčku obsadil Rus Islam Machačev, několikanásobný šampion lehké váhy, který se před nedávnem vzdal titulu, aby vyzval šampiona ve vyšší, velterové divizi. Hned za ním je čtveřice šampionů v pořadí Ilia Topuria, Magomed Ankalajev, Chamzat Čimajev a Merab Dvališvili. Sestavení nejlepší pětky napovídá, že algoritmus dobře odvádí práci a může mít i určitou váhu. To se však rychle mění při pohledu šesté místo, na kterém stojí Francis Ngannou. Někdejší král těžké váhy nastoupil za poslední tři roky do klece pouze jednou, a to navíc mimo nejlepší ligu UFC. Sám přitom nahlas přiznává, že se chce více realizovat v boxu. Zařadit jej vůbec do první desítky nejlepších bijců napříč váhami je holý nesmysl. Aktuální šampion UFC v těžké váze je přitom podle AimRanku až osmadvacátý.
Procházka až na 29. místě?
Nejlepší Čech, Jiří Procházka, je nadosah titulu. Už čtvrtého října se pobije o post prvního vyzyvatele s Khalilem Rountreem Jr., na trůn polotěžké divize se navíc dostal již před třemi lety. Přesto jej umělá inteligence zařadila na devětadvacáté místo mimo jiné i za bojovníky, kteří nikdy nestartovali v UFC včetně Vadima Nemkova, jenž právě s Procházkou prohrál. Před českým Samurajem naprosto nepochopitelně stojí také čtyřicetiletá ex-šampionka Cristina Justionová, přezdívaná Cyborg. Procházka je pak dále podle AimRanku třetí v polotěžké váze za šampionem Magomedem Ankalajevem a Alexem Pereirou, tedy shodně s rankingem UFC.
Oktagonu vládne turecká hvězda. Muradov je třetí
AimRank řadí bojovníky nejen napříč světem, ale také uvnitř organizací, kde jsou upsání. Domácí stáji podle umělé inteligence kraluje Kerim Engizek, který nedávno exceloval ve čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru proti Micku Stantonovi. Turecký šampion se prestižního hodnocení těší také podle mezinárodně uznávaného žebříčku FightMatrix, kde zaujímá 49. místo. V hodnocení umělé inteligence si bijec polepšil o devětadvacet příček.
O deset míst za ním stojí další přední jméno domácí scény, Machmud Muradov, interimní šampion Oktagonu. Nejvýše postaveným Čechem v tuzemské organizaci je Uzbekův poslední soupeř Patrik Kincl.
Ve výčtu Top 10 Oktagon pak AimRank nadělal hned dvě chyby. Druhý, Losene Keita, bude už za týden startovat v UFC a šestý, Lom-Ali Eskiev, přešel do balkánské ligy FNC.
1. Kerim Engizek (Tur.)
2. Losene Keita (Bel.)
3. Machmud Muradov (Uzb.)
4. Krysztof Jotko (Pol.)
5. Ronald Paradeiser (SK)
6. Lom-Ali Eskiev (Něm.)
7. Will Fleury (Ir.)
8. Patrik Kincl (ČR)
9. Max Holzer (Něm.)
10. Predrag Bogdanovič (Srb.)
KSW před Oktagonem
AimRank každou organizaci ohodnotil místem v žebříčku a zodpověděl tak otázku, o níž se v posledních letech vedly žhavé debaty: Která organizace vládne Evropě? Oktagon, nebo KSW? Umělá inteligence postavila polské KSW na devátou příčku a česko-slovenský Oktagon na patnáctou. Tím se poměrně výrazně vzdaluje hodnocení již zmíněného webu FightMatrix, které přiřadilo černožluté stáji čtvrté místo na světě po UFC, Rizinu a PFL. Polské KSW je šesté.