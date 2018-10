To je čů**k! Bosák odmítl v přenosu vulgarismy a rýpl do Zemana

Běžela 55. minuta utkání Evropské ligy mezi FC Kodaň a Slavií. Hostující obránce na půlce nedovoleným způsobem zastavil domácí hvězdu Viktora Fischera a sudí mu za jeho šlápnutí na nohu udělil správně žlutou kartu.

Coufal nemohl jeho verdiktu uvěřit, a když odcházel s napomenutím, sprostě si ulevil. Podle neslyšícího experta na odezírání Miroslava Kindla, který se podílí na pořadu iSport TV Odezřeno, měl 26letý reprezentant pronést „To je čů**k, ty vole.“

Co přesně Coufal řekl, se však dalo odtušit i doma u televize. A právě v tento okamžik do ticha promluvil Bosák. „Raději nebudu říkat, co teď Coufal pronesl, protože sedím na komentátorském stanovišti, ne na Hradě."

Zkušený komentátor ČT tím zřejmě nepřímo reagoval na vulgární vyjadřování hlavy státu Miloše Zemana. Ten nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas v živém přenosu použil termín „ekonomičtí zmr*i“, ačkoliv byl již několikrát kritizován za vulgární ve veřejnoprávních médií nepoužíval.

Rýpnout si skrz komentování do politických záležitostí však u Bosáka není žádnou novinkou. Už během letního MS v Rusku v přenosu pronesl, že šampionát se v zemi z politických důvodů vůbec neměl konat.