Televizní experti, kteří zmizeli! Řada kariér měla smutný konec

Za posilou Slavie přijela slovenská reportérka. Co říká na českou ligu?

Za posilou Slavie přijela slovenská reportérka. Co říká na českou ligu?

S Liverpoolem vyhrál osm titulů, v televizní roli experta se někdejší obránce se nejdřív proslavil nepřesným odhadem, když nastupující generaci talentů v Manchesteru United s Davidem Beckhamem či Ryanem Giggsem pod vedením Alexe Ferugosna odepsal v 90. letech výrokem: „Nemůžete nic vyhrát s dětmi.“ Byl Gary Linekerem 90. let a první dekády nového století. Tedy tím, kdo měl mezi experty největší vliv. V roce 2014 po MS z vysílání zmizel a úplně se vytratil z očí fanoušků. Pokud ho chcete dnes zastihnout, máte největší šanci na golfovém hřiště vedle jeho slavného parťáka a extrenéra Liverpoolu Kennyho Dalglishe.

Zleva Gary Lineker, Alan Hansen a Alan Shearer v pořadu BBC Match of the Day

Zleva Gary Lineker, Alan Hansen a Alan Shearer v pořadu BBC Match of the Day • Foto Profimedia.cz

Zleva Gary Lineker, Alan Hansen a Alan Shearer v pořadu BBC Match of the Day • Foto Profimedia.cz

Gavin Peacock

Gavin Peacock (uprostřed) a Steve Watson přichází na zádušní mši za Pavla Srníčka • Foto Profimedia.cz

Bývalý záložník Chelsea, Newcastlu či Queens Park Rangers vystupoval od roku 2002 v oblíbeném pořadu BBC Match Of The Day. Jeho slušně rozjetá kariéra před kamerami skončila naráz po EURO 2008, od fotbalu se úplně oprostil jako duchovní a přestěhoval se s rodinou do Kanady. Tam žije dodnes, v posledních letech pouze zaujal urážlivými názory na roli žen v manželství.