Řekla ANO! Kanaďan z Chomutova požádal přítelkyni o ruku pod Hradčany

Kde jinde vyznat lásku než v kouzelném historickém centru Prahy. Chomutovský Pirát Brett Flemming si při osobním volnu, které dostal díky reprezentační přestávce, přichystal pro svoji přítelkyni Taylor Malizii speciální překvapení. Při večerní procházce hlavním městem České republiky před ní poklekl a s prstenem v ruce jí požádal o ruku. V tak magické atmosféře mohla jen stěží odolat.

Malizia stojí po Flemmingově boku už léta. Když se sedmadvacetiletý Kanaďan snažil probojovat do NHL, stále při něm. Poté, co se rozhodl odejít hrát hokej do Evropy, následovala ho. Byla s ním v italském Bolzanu a v roce 2016 i při cestě do Chomutova, za který Flemming dodnes bojuje na extraligovém ledě.

Když se o zasnoubení svého hráče dozvědělo vedení severočeského klubu, se sdílenou fotkou na twitterovém účtu Flemmingovi pogratulovalo. „Takže může začít plánovat svatbu,“ bylo uvedeno v komentáři příspěvku.