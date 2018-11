Poslední Kolaříkovo derby: zahrají si i fotbalisté, Kuka půjde do branky

Bude to jeho poslední derby. Hokejový veterán Pavel Kolařík měl úctyhodnou kariéru, kterou zakončil letos na jaře ve 45 letech. Rozlučku za ní udělá v sobotním exhibičním zápase Slavie proti Spartě. Kromě hokejových hvězd minulosti půjdou do akce i fotbalisté. Za Spartu by mimo jiné měli nastoupit Karel Poborský či Pavel Horváth, za „sešívané“ zase Vladimír Šmicer, Jaroslav Šilhavý nebo Pavel Kuka, který se postaví do branky.