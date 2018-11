Pastrňákova mise: Vzhůru za 50 góly! Vyspěl, musí využít laufu, říká Vrbata

Pět desítek střeleckých zápisů? To je extratřída, v dnešní době absolutní pecka. Numero z katalogu Alexandra Ovečkina nenápadně vyhlíží nespoutaný havířovský rodák ve službách jednoho z elitních týmů Východní konference. Z hokejistů s českým pasem bájnou hranici naposledy zbořil Milan Hejduk , v sezoně 2002/03 za to bral prestižní Maurice Richard Trophy.

Jsou to lákavé propočty. Pokud Pastrňák zachová nasazené tempo, na konci ročníku vykáže obřích 70 gólů. Popravdě, je to nereálné. Na druhou stranu, nebuďme zase zbytečně při zdi. Samozřejmě, základní předpoklad zní: plné zdraví a zvládnutá porce všech 82 duelů.

Výpis ze zdravotní karty praví, že v poslední sezoně neměl jedinou absenci, rok předtím byl na neschopence sedm duelů. To zní optimisticky. „Pokud odehraje všechno, může směle pomýšlet na padesát gólů,“ nepochybuje Vrbata, jenž ve své nejlepší sezoně (2011/12) zaknihoval 35 tref. To je i Pastrňákovo osobní maximum.

Na jaře by už nemělo platit. „Čtyřicet branek je minimum,“ pokračuje Vrbata s tím, že úspěšnost palby se u krajana brzy ještě zvýší. „Myslím, že po Vánocích, kdy řada týmů začne trochu odpadávat kvůli narůstající únavě, mu to bude pálit ještě víc.“

Experti se shodují v tom, co Pastrňákovi hraje do karet. Fantastičtí spoluhráči Brad Marchand a Patrice Bergeron po boku. A je to pravda. Ale jenom o nich to samozřejmě není. Roste i samotný Pasta. Vrbata si nemohl nevšimnout pokroku v mentálním nastavení hráče.

Hodnotu vyzrálosti posouvá dál. „Vidím tam posun. Vnímám to na dálku, ale jeho body language leccos napovídá. Přijde mi, že si začíná víc uvědomovat, že by mohl mít super sezonu a klidně se stát nejlepším střelcem ligy.“