Esa Ottawy se vysmála kouči. Video uniklo z taxíku, legenda je znechucena

Organizace z hlavního města Kanady průšvihy snad přitahuje. Je tomu jen pár měsíců, kdy po nechutné rozepři mezi partnerkami Mikea Hoffmana a Erika Karlssona oba hráči z Ottawy odešli. Ale zpět do současnosti.

Server Ottawa Citizen video zveřejnil v pondělí, sedmička hráčů Senators nevěděla, že jsou nahráváni. K jízdě "pravdy" mělo dojít 29. října ve Phoenixu při venkovním tripu po Západní konferenci den před utkáním s Arizonou (1:5).

K řidiči Uberu se do auta nasoukali Matt Duchene, Chris Wideman, Thomas Chabot, Chris Tierney, Alex Formenton, Colin White a Dylan DeMelo a začala vzrušená debata. Podobnou jistě někdy vedl téměř každý profesionální hokejista, ne každého ale u toho zachytila kamera umístěná ve vnitřku taxíku u zpětného zrcátka.

"Marty Raymond je první kouč v NHL, který má v sezoně zároveň nejhorší přesilovou a hru i nejhorší oslabení," říká Duchene na adresu 51letého asistenta trenéra Martina Raymonda, který na pozici pravé ruky hlavního kouče Guye Bouchera působí třetím rokem.

Statistiky přitom tak "hrozné" zdaleka nejsou, úspěšnost bránění přesilových her soupeře mají Senators sice až 28. v NHL (70%), ale ve využívání přesilovek jim patří šesté místo (27.1%)

Na jedovatou poznámku hvězdného útočníka, kterého před rokem Colorado vyměnilo do Ottawy během zápasu na ledě New York Islanders (Duchene odehrál minutu a 59 vteřin a zamířil do kabiny) odpovídá obránce Wideman. "Všimli jste si, že když děláme rozbor videa, Raymond nám k tomu nic neříká, nic tě nenaučí? Zaregistroval jsem to, když jsem náhodou dával pozor," rozumuje 28letý americký obránce, který v NHL zatím odehrál pouhých 171 utkání.

"A to je druhá věc, nikdy nic nezměníme, tak proč sakra ty mítinky vůbec máme? Poslední tři týdny jim vůbec nevěnuju pozornost," chlubí se Duchene, jehož služby stojí vedení Ottawy ročně více než šest milionů dolarů.

VIDEO: Podívejte se na záznam z Uberu

Po zveřejnění videa vedení Ottawy přispěchalo s prohlášením. Podivilo se nad tím, jak je vůbec možné, že se video dostalo na veřejnost, ale zbytečně jej neskandalizovalo.

"Není pro nás momentálně při probíhající přestavbě týmu nic víc důležité, než to, abychom si byli jistí, že hráči i trenéři jsou naší vizi plně oddáni. Stejně tak věří našim hodnotám a systému naší hry. Ve styl koučování Martyho Raymonda máme plnou důvěru, stejně tak jsme přijali omluvu zainteresovaných hráčů. Další komentáře už nebudeme médiím poskytovat," stojí v komentáři hlavního trenéra Guye Bouchera, ke kterému byla připojena i reakce viníků.

"Veřejně se chceme našemu trenérovi Marty Raymondovi omluvit za naše slova, která jsme vyřkli ve Phoenixu 29. října. Naše privátní debata byla nahrána bez našeho vědomí a souhlasu. Jsme naší organizaci oddaní a těšíme se, že společně půjdeme nahoru. Za podporu fanoušků a vedení klubu jsme nesmírně vděční, je to pro nás cenná zkušenost, polepšíme se!"

Generální manažer Uberu Rob Khazzam na Twitteru uznal, že došlo k vážnému pochybení. "Natáčet pasažéry bez jejich svolení je naprosto nepřípustné. Je to skandální, věc interně i ve spolupráci s policií vyšetříme."

Tweet závěrem patří uznávanému bývalému obránci Ryanu Whitneymu, pětce draftu z roku 2002, kterému se humbuk okolo videa hodně příčí. "Každá klub NHL má v kabině hráče, kteří si někdy rýpli do trenéra nebo generálního manažera. Vydání tohoto videa považuju za nechutnost."

Every team in NHL history has had a cab full of guys ripping the coach or GM. That’s a fact. What a compete scumbag move releasing that video