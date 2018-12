Bolest, strach a nakonec úleva! Gólman Neuvirth už má miminko doma

„Nebyl to úplně vysněný porod, ale zvládli jsme to a jsme v pořádku,“ hlásala spokojeně bývalá zpěvačka. Její chlapeček se na svět »klubal« tři dny! „A tatínek to s námi celou dobu vydržel,“ řekla šťatná zpěvačka, kterou její fanoušci znají pod příjmením Gudasová.

Rodinka je tak před svátky v kompletu a Neuvirth může přijít na lepší myšlenky než je hokej. V brance Flyers v nové sezoně odchytal jen necelé dva zápasy a připsal si v nich dvě porážky. Naposledy se mezi tyčemi objevil 9. prosince proti Winnipegu, kdy ho po osmadvaceti minutách vystřídal Stolarz.

Ten je ale momentálně na marodce. Proto se očekávalo, že český gólman dostane další šanci o úterní noci proti Detroitu. Bohužel marně. Nový kouč Philadelphie Scott Gordon upřednostnil dvacetiletého debutanta Cartera Harta, který vychytal výhru 3:2.

A rodák z Ústí nad Labem tak musí na další šanci čekat dál...