Střelec Bostonu Krejčí má syna! Proč mu ale ještě nedal jméno?

„Je to skvělý den. Nedokázal bych si představit lepší,“ usmíval se David a popsal, co utkání předcházelo: „Byl jsem v nemocnici, pak mě manželka propustila, abych se trochu natáhl. Nic víc jsem nepotřeboval. Bylo to docela bláznivé, ale moje paní odvedla skvělou práci.“

Záhadou ale zatím zůstává, jak se bude mladší bráška tříleté dcery Elin jmenovat. „Jméno jsme mu ještě nedali. Máme dvě, ze kterých teď musíme vybrat,“ překvapil Krejčí.

Na pomoc mu hned přispěl spoluhráč Jake DeBrusk. „Dal jsem mu pár tipů, ale asi se mu nelíbily. Zkoušel jsem Jakea,“ vtipkoval mladý Kanaďan, kterému David přihrál na dva góly.