Pastrňák a parťák prozradili super fígl. Kabina Bruins řešila Krejčího syna | iSport.cz

Ráno před zápasem se Krejčímu a jeho ženě Naomi Starr narodil syn. "Ano, prožil jsem úžasný den. Večerní domácí výhra byla jen taková třešnička na dortu. Bylo to náročné na koncentraci, myšlenky se mi trošku toulaly, ale snažil jsem se dělat všechno stejně jako vždycky. Komunikoval jsem se spoluhráči, koncentroval jsem se na jednotlivá střídání. Kluci odvedli skvělou práci, patřím jim můj dík," blaženě vyprávěl Krejčí.

"Ráno jsem byl v nemocnici, pak mě manželka propustila domů. Dal jsem si krátký šlofík a pak už jsem zamířil do haly, manželka i doktoři odvedli skvělou práci, takže jsem byl klidný. Věděl jsem, že je vše v pořádku, byl to opravdu úžasný den." doplnil info o svém denním režimu v rozhovoru pro klubovou TV český forvard.

"It's a great day. Can't really picture it any better with the win tonight."



