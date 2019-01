Čechovi ohrozil život, teď mu poslal vzkaz: Díky, že jsi mě nenechal ukřižovat!

„Neznáme se osobně, ale pro něj by bylo velice snadné mě kritizovat. Mohl by do mě pálit, kdyby chtěl, ale on to nikdy neudělal. To mi v kariéře pomohlo – mohl jsem být za ten zákrok mnohem víc popotahovaný,“ nechal se slyšet Hunt.

Irský hráč, který ukončil kariéru před třemi lety, se vrátil i k tomu, co se v říjnu 2006 v zápase Chelsea s Readingem stalo. „Byla to nešťastná náhoda. Byl jsem z toho zničený, a když se teď ohlédnu zpět, udělal bych to úplně jinak,“ vykládal Stephen a dodal: „Ale stalo se. Potkali jsme se později a on se choval jako gentleman, čehož si vážím, jsem za to vděčný a děkuji mu.“