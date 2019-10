Masky pro Krále i Čecha. Obří byznys rozjela zesnulá hvězda i los: Je to sen! | iSport.cz

"V prosinci mi Čech napsal na Instagram, koukal jsem na to jako blázen. Že prý sledoval můj profil, moje výtvory se mu hrozně líbí a že by také chtěl svůj motiv. Byl jsem překvapený a šťastný, hned jsem mu odpověděl, že to bude práce snů," přiznal ve velkém povídání pro The Athletic Gunnarsson, který už v 16 letech založil vlastní firmu DaveArt, naprostou jedničku v oboru.

Ale nepředbíhejme. Určitě jste to zaregistrovali. Bývalý fotbalový brankář a v současné době poradce sportovního sektoru v Chelsea v neděli nastartoval svoji hokejovou kariéru, za Guildford Phoenix odchytal ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži premiérový zápas. Uspěl, před více než dvěma tisícovkami fanoušků na stadionku na předměstí Londýna slavil výhru po nájezdech 3:2 nad Swindonem a byl vyhlášen hvězdou zápasu.

Do řečí se okamžitě dostala i jeho umně vyvedená brankářská maska. Je na ní znak Chelsea, s níž spojil největší část kariéry, i dělo, symbolizující Arsenal, za který naposledy chytal. Čech nezapomněl ani na podobiznu Dominika Haška, možná nejlepšího hokejového brankáře všech dob a olympijského šampiona z Nagana. "Na masce je můj životní příběh. Gunnarsson maloval snad pro všechny brankáře v NHL, jsem rád, že jsem ho oslovil. Odvedl úžasnou práci, je to velká čest," ocenil práci švédského mistra vítěz Ligy mistrů z roku 2012.

Petr Čech při své ostré hokejové premiéře • Foto twitter

Gunnarsson nedělní Čechovu show v hokejové kleci nesledoval, ale při dotazu novináře, zda na masce vyvedený Hašek pomohl bývalé reprezentační jedničce lapit dva ze tří nájezdů, se rozesmál. "Ano, je to možné, proto jsme ho tam dali," řekl 43letý airbrusher a jal se vyprávět svůj životní příběh.

Kreslení propadl už jako dítě. Se stříkací pistolí, barvami a kompresorem začal syn farmáře z jihu Švédska (rodina pochází z Vrigstadu v oblasti Småland, kde má dodnes firma DaveArt své sídlo) experimentovat jako teenager. "Bylo mi 16 let, hokej jsem miloval, stejně tak malování, tak jsem spojil obě vášně a nabídl se, že udělám gólmanské masky pro brankáře HV71, což byl klub z Jönköpingu, který byl od nás vzdálený asi 60 kilometrů. Pracoval jsem pro ně pak několik let," vyznal se Gunnarsson.

"V HV71 začínal také Stefan Liv, který se později stal obrovskou hvězdou a brankářem národního týmu. Jeho maska, kterou jsem mu namaloval, sklidila velký úspěch a začali mi okamžitě psát desítky dalších gólmanů. Stefan byl můj první slavný klient, otevřel mi dveře, " vzpomenul Gunnarsson olympijského vítěze z roku 2006, který tragicky zemřel 7. září 2011 při letecké havárii hokejistů Jaroslavle.

"Po masce pro Stefana jako by vybuchla bomba, bylo mi dvacet a měl jsem tolik nabídek, že jsem se mohl začít věnovat airbrushi na plný úvazek. Od té doby snad nenastal jediný den, kdy bych se stříkací pistolí nepracoval."

Když na brankáře bučí vlastní fanoušci

Druhý boom nastal díku Johanu Hedbergovi, kterého si v roce 2001 osvojilo vedení Pittsburghu Penguins. Slavná NHL tak poprvé zřela dílo z dílny DaveArt, vysmátý los (podle loga klubu Manitoba Moose, kde Hedberg před svým průlomem působil) na masce se stal okamžitě hitem.

"Když jsem chytal první domácí utkání za Penguins, lidé po každém mém zákroku bučeli. Byl jsem z toho pořádně nesvůj a až později jsem od spoluhráčů zjistil, že neřvou Buuuuuuu, ale Muuuuuuus," dává dodnes rád do placu úsměvnou story Hedberg, majitel 373 startů v NHL a současný trenér brankářů a asistent hlavního kouče v San Jose.

"Telefon mi tehdy zvonil několikrát za den, další brankáři z NHL mě začali kontaktovat napřímo, chodily mi desítky mailů. V roce 2003 jsem namaloval masku pro prvního kanadského brankáře, byl jím Kevin Weekes, a další zámořští klienti brzy následovali," vzpomínal Gunnarsson.

"Losí" maska Johana Hedberga, která otevřela Davidu Gunnarssonovi dveře do NHL. • Foto Twitter.com

Jak sám říká, v současné době má pod palcem i díky exkluzivní smlouvě s výrobcem hokejového vybavení Bauer takřka polovinu NHL včetně naprostých superstar svého řemesla. Libo pár jmen? "Král" Rangers Henrik Lundqvist, poslední vítěz Stanley Cupu Jordan Binnington, Sergej Bobrovskij, Semjon Varlamov, Philipp Grubauer, Braden Holtby, Anders Nilsson, Frederik Andersen nebo Cam Talbot. A stranou zájmu nestojí ani Češi, masku od Gunnarssona má i David Rittich s Petrem Mrázkem, mezi dřívější klienty patřili i Ondřej Pavelec s Michalem Neuvirthem.

"Sláva a rutina? Ne, nijak mi moje práce nezevšedněla! Pokaždé, když vidím svou masku v televizi, cítím se neuvěřitelně šťastný. Jsem za tu možnost neskonale vděčný, není moc lidí, kteří můžou říci, že jejich největší životní vášeň se stala jejich obživou," myslí si Gunnarsson.

Posedlost Winstonem Churchillem

Proč jsou jeho motivy tak populární? "Brankáři díky nim vypráví své příběhy. Každá maska je úplný unikát, nikdy jsem neudělal žádnou repliku. Je to úžasná práce, strašně kreativní, vedu dlouhé hovory s brankáři, jakou mají představu, a pak společně tvoříme. Pamatuji si, jak jsem chtěl Bena Bishopa překvapit a použil do barvy hologram, který ve tmě svítil, a jeho maska pak fosforeskovala. Strašně se mu to líbilo a pracujeme s tímto typem barvy doteď. Nebo temné motivy pro Robina Lehnera, které symbolizují jeho démony a boj s nimi, tuhle masky fanoušci NHL vyhlásili za nejlepší v lize, to byl skvělý pocit."

Gunnarsson tráví ve svém ateliéru ve Vrigstadu, kde dříve bývala fabrika nábytkářské firmy IKEA, deset hodin denně, manželka se mu stará o administrativu a vyřizuje objednávky. Práci si krátí posloucháním audio knih.

"Mám rád autobiografie slavných osobností a historii. Všechno, co se týká Druhé světové války, mě strašně baví, o britském premiérovi Churchillovi jsem naposlouchal snad desítky hodin," prozradil umělec, který se ve volném času věnuje i ilustraci.

Svými obrázky "vylepšil" třeba knihy populárního švédského psychologa Alfa B. Svenssona. Masky ho ale maximálně vytěžují, takže na podobné kratochvíle není čas.

"Měl jsem spoustu nabídek z ostatních sportů, kde se využívají také různé masky, helmy a přilbice, ale bohužel hokejových klientů je tolik, že jsem zatím všechny odmítnul. Uvidíme, jak to bude dál, ale nemyslím si, že se to změní. Právě díky tomu, že mám úzký záběr a defakto celý život dělám jen masky, je moje značka nejlepší na světě!"