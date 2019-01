Lubina promluvil o smrtelné havárii, jenže... Láďo, tady něco nehraje!

Sporý zavalitý chasník s očima baziliška a s gesty pardubického srdcaře. Muž, který uměl s hokejkou věci jako pletařka s jehlicemi. Hladce a obrace! Zůstalo mu to i po hráčské kariéře. Přízrak z července 2008, kdy pláchnul od havárie, při níž tragicky zahynul otec fotbalového internacionála Vratislava Lokvence, se mu vrací. Takový je holt osud persony, která je svým postavením na paškále.

Ladislav Lubina se uvolil k mučivé vzpomínce pro deník Sport. Mluvil, jako když másla ukrajuje: „Věci, které se pak staly a co jsem udělal, byly správné, namístě. A to, co jsem udělal, se dostalo k lidem, ke kterým to patřilo.“ (CELÝ ROZHOVOR ČTĚTE ZDE>>>)

Nedostalo! Podle informací Blesku to vypadá jako lež.

Dál má dlužit Lokvencovým pozůstalým slíbených 500 000 korun. „Vyrovnání s rodinou Lokvencových dosud neproběhlo,“ pověděl nám odborník zasvěcený do Lubinových kauz. Co na to Ladislav? Odmítl prekérní situaci rozebrat. „Všechno jsem už řekl do Sportu. Tím jsem to uzavřel. Nezlobte se, ale víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ reagoval pro Blesk zarputile Lubina.

Palčivou otázkou celé nechutné aféry zůstává, zda na nějaké splácení vůbec má bankovky. Náš znalec tvrdí, že si na nějakého Rotschilda uhrazujícího pohledávky levou zadní hrát nemůže. „Na pana Lubinu jsou uvaleny exekuce. Zastupuje ho agentura, která se stará o jeho aktiva i pasiva. Ta nakládá s jeho platem.“

Kolik ta měsíční gáže na nábřeží Labe činí? „Lubinka bere sto tisíc měsíčně, s bonusy za výsledky možná sto čtyřicet, ale oni jich moc nemají,“ smál se pro Blesk trenér působící v české extralize. Chechtal se s gustem a oprávněně. Lubinovy Pardubice jsou v tabulce poslední a v sezoně vyhrály jen sedm ze čtyřiceti zápasů.

Co se v roce 2008 stalo? V roce 2008 se u Smiřic na Hradecku Lubina dostatečně nevěnoval řízení svého volva, vjel do protisměru, zavadil o pneumatiku náklaďáku a bočně narazil do kamionu a osobního auta. Nákladní vůz u a osobního auta. Nákladní vůz se pak čelně srazil s protijedoucí dodávkou, kterou řídil Vratislav Lokvenc starší. „Asi jsem zabil člověka. Jdu se oběsit. Já jsem mu držel ruku na protržené plíci,“ vyprávěl prý Lubina krátce po nehodě kamarádu Zdeňku Poulovi. Z místa nehody utekl a policii se přihlásil až po šesti hodinách. Prý byl v šoku a zvažoval sebevraždu. Dostal podmínku, čtyřletý zákaz řízení a povinnost zaplatit každému ze tří pozůstalých 240 000 korun. Ty se ale vyplácely z pojistky.