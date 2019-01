Koreis o napadení Lubiny: Nabídka Hradce, aby šel přes led? Komické | iSport.cz

Vyhrocené derby až na krev? Disciplinární komise musí řešit skandál, jaký v české extralize nemá obdoby. „Tohle jsem viděl poprvé v životě, za celou kariéru jsem nic takového nezažil. Maximálně hozené pivo, což je samo o sobě zbabělé. Tohle vůbec nemá prostor ve společnosti a už vůbec v hokeji,“ řekl Koreis v rozhovoru pro iSport TV.

Pardubický trenér Ladislav Lubina se nechal slyšet, že mu pořadatelé v Hradci Králové nabízeli, aby šel do kabiny přes ledovou plochu a ne kolem fanoušků. „Tohle mi přijde komické. Hradec tím říká, že něco možná podobného očekával. Když to očekával, divím se, že pořádně nezabezpečil prostor, kolem kterého šel trenér Lubina ze střídačky do šatny,“ podivoval se Koreis.

Podle bývalého hokejisty to však není častá záležitost a věří, že už se nic podobného opakovat nebude. „Naštěstí je to ojedinělý případ, není potřeba z toho dělat velkou vědu. Většina lidí, co chodí na hokej, je normální,“ brání fanoušky.

Zároveň věří, že disciplinární komise udělí vysoké tresty, aby to odradilo další případné výtržníky. „Nastavit tím precedens, jak se budou podobné věci v budoucnosti trestat. Tohle se tu ještě totiž asi ani neřešilo,“ myslí si.

