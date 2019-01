Šéf Hradce Schön: Lubina je poslední, kdo může moralizovat | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Lubina se vrátil ke smrtelné bouračce i rvačce. Do smrti to v sobě ponesu, říká VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak se ztotožňujete s téměř dvousettisícovou pokutou za incident v derby?

„Naprosto rozumím tomu, že sankce přijít musela. Hráči, trenéři, realizační tým soupeře musí být za každých okolností chránění a nesmí být nikým zastrašováni. Na našem stadionu se toto porušilo, přichází trest, který v plném rozsahu přijímáme. Ale neodpustím si vlastní komentář. U nás totiž nebyl napaden trenér Pardubic Lubina, u nás byl napaden občan Lubina… Pan Lubina v minulosti způsobil smrt člověka z rodiny, které si Hradec Králové velice váží. Navíc se při tom neštěstí zachoval podle, nízce a zbaběle. O to více je tato záležitost citlivá. Říkám jen to, že když už někdo cítil nezbytně nutnou potřebu si to s ním vyřídit, měl tak učinit mimo stadion, nezatahovat do toho klub. Jsem si naprosto jistý, že žádnému jinému trenérovi by se to samé v Hradci nestalo. V našich prostorách byl napaden občan Lubina a to z důvodů, jež sahají do minulosti.

Ladislav Lubina se hned po utkání ironicky zmínil, že pořadatelská služba odvedla přesně tu práci, jaká se od ní očekávala. Jinými slovy, měl být před fanoušky chráněn jen na oko. Může to tak být?

„Nemyslím si. Nebyl jsem u toho, těžko to můžu hodnotit, viděl jsem ty samé záběry, jaké měla k dispozici disciplinární komise. Můj názor je, že na něj nikdo nic nepřipravoval. Já si opravdu neumím představit, že by někomu z našich řad stál za to, abychom na něj něco plánovali.“

Další den v oficiálním prohlášení Ladislava Lubiny bylo zmíněno, že po odchodu ze skyboxu byl fyzicky i verbálně napaden GM Dynama Dušan Salfický. Stalo se to doopravdy?

„Slyšel jsem to také, proto jsem si zjišťoval, jak to celé bylo. Nevím, zda jsou moje informace zcela správné, nicméně jsem se dozvěděl, že jeden za našich rozvášněných fanoušků si chtěl z hecu s panem Salfickým plácnout.