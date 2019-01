Flastr pro Hradec za útok na Lubinu: 190 tisíc a uzavřený sektor | iSport.cz

Sobotní východočeské derby mezi Mountfieldem a Pardubicemi (2:1) zastínil ve zdejších hokejových kulisách nevídaný skandál. Kouč hostí byl před nástupem na střídačku před třetí třetinou inzultován dvěma příznivci domácího celku. Utkání se dohrálo, ale bylo jasné, že finále obstará až verdikt disciplinárky. A ten přišel dnes odpoledne.

Viktor Ujčík pro iSport.cz vysvětlil, jak disciplinární komise došla k finální verzi postihu. „Hradec se k problému postavil čelem, od samého začátku spolupracoval, víme rovněž, že po incidentu podnikl nějaké kroky k nápravě, nicméně pravdou je i to, že jejich přístup k těmto věcem je dlouhodobějším problémem. Rozumím tomu, že stadion je v tomto směru pro průchod trenérů z kabin na střídačku nevyhovující, ale dalo se tomu už v minulosti předejít, zabránit tomu,“ tvrdí Ujčík.

Na mysli měl zejména opakované případy polití libereckého kouče Filipa Pešána. „Připomínky měli i členové dalších realizačních týmů ve stylu, že na ně diváci něco lili, plivali na ně a podobně. A pořád se nic ze strany klubu nedělo. Tak za toto nicnedělání a víceméně čekání, až se něco velkého přihodí, dostal hradecký klub pokutu osmdesát tisíc. Dalších deset tisíc pak za vhazování různých předmětů fanoušky na led a za samotné fyzické napadení diváky sto tisíc.“

Hradecká strana na jednání disciplinárky ukázala videozáznam, podle něhož měl Ladislav Lubina domácí příznivce provokovat simulací masturbace. To se nepotvrdilo. „Funkcionáři Hradci nám tvrdili, že trenér Lubina šel incidentu naproti. Kvůli nízké kvalitě videa nelze absolutně určit, zda se trenér Lubina něčeho takového dopustil. Nikdo z komise tam nic takového neviděl. Osobně to nebudu vůbec řešit. A i kdyby kouč něco takového udělal, nevidím tam polehčující okolnost pro to, co se stalo,“ pokračuje Ujčík.

Zástupci Mountfieldu rovněž tvrdili, že Lubinovi nabízeli bezpečnější cestu do kabin a z kabin přes ledovou plochu. Ani tímto argumentem disciplinární komisi neobměkčili. „Tento argument rovněž nelze brát. Chodit po ledě ve společenských botách… Ujede vám noha, zraníte se. Hradečtí měli rovněž Lubinovi nabízet, aby před nástupem na třetí třetinu počkal v tunelu na příchod dalších pořadatelů, mělo jít o minutu čekání. Jenže za chvíli mu začínala třetina, hradečtí trenéři šli dávno předtím. Naprosto chápu, že nemohl dále čekat na to, až domácí pořadatelé přeskupí síly a někoho dalšího mu přidělí. Základní problém je, že u schodů v těsné blízkosti střídačky žádný člen ochranky nestál a nebylo zabráněno fyzickému násilí na pardubickém trenérovi,“ rekapituluje Viktor Ujčík.

Vedle peněžitého trestu má Hradec Králové rovněž podmínečně uzavřený sektor od místa vjezdu rolby na led až po střídačku hostů. „Pokud se tam do 30. dubna něco stane, klub bude nucen na dva zápasy celý sektor vyklidit,“ doplnil Ujčík.

