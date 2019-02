Nečekaný konec?! Bijec Vémola se chystá na krok, který změní české MMA

Rozhodně se nabízí možnost, že nejúspěšnější český zápasník MMA vleze do chomoutu se slovenskou playmate Lelou Ceterovou (29). Novou přítelkyní se pochlubil teprve v září, takže svatba by jistě způsobila poprask. Ještě víc by snad šokovalo, kdyby Lela oznámila, že je těhotná.

Ale nenechte se mýlit – ani o jednom řeč neběží. Překvapivá událost v »Terminátorově« životě se totiž týká sportu!

Návrat do UFC?

Leckoho možná napadne, že Karlos přece jen vystoupí 23. února na akci UFC Fight Night, která se poprvé uskuteční v České republice, čímž by splnil přání mnoha fanoušků. Jenže jak už Vémola dřív avizoval, nyní se do nejslavnější organizace světa nevrátí.

„Určitě na turnaji v Praze nebudu. I kdybych teď dostal nabídku, nepřijal bych ji, na přípravu je málo času,“ řekl v lednu v rozhovoru pro server sport7.sk pevně rozhodnutý Vémola, který v UFC zápasil jako první Čech.

Ptáte se, čím tedy může Karlos ještě zaskočit? V zákulisí se šušká o neuvěřitelném přestupu.

Vémola údajně končí v lize XFN a nově se má upsat stále se rozrůstající česko- slovenské organizaci OKTAGON, tedy přímému konkurentovi. Jasno by prý mohlo být už v nejbližších dnech či hodinách...