Vémola odhalil nové informace: jak potkal Gotta a co změnila brokovnice

Nejdiskutovanější sportovec posledních dní. Překvapivým přestupem z XFN do OKTAGON MMA Karlos Vémola doslova šokoval. Pořad Fight! se však natáčel ještě před známou kauzou. I přesto nabízí mimořádný obsah. Vémola například prozradil, jak na něj zapůsobil při setkání Karel Gott.

„Byl jsem ze setkání nadšený,“ netají Terminátor. „Přeci jenom je to legenda, veliká ikona. To je opravdu československý The Greatest (Ten Největší) ve všech směrech.“

Vémola se také rozvyprávěl o vztahu k fanouškům, pořádání přednášek nebo o tom, proč by se nikdy nepral mimo klec.

„Když se něco semele, beru přítelkyni a jdu pryč. V životě bych se nepopral na diskotéce,“ říká slavný český gladiátor. „Je to souboj, který člověk nemůže vyhrát. Můžu dotyčnému ublížit a zavřou mě, nebo se na mě ten člověk bude hojit. V tom mi ten sport pomáhá, člověk musí být schopný kontrolovat své emoce.“

Ve zvládání emocí mu možná i zážitek, kdy hleděl do hlavně brokovnice. Co se stalo? Chcete znát podrobnosti? Více ve VIDEU.