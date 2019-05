Vémola o souboji s Véghem i popularitě: Ženy a děti se mě bojí, směje se | iSport.cz

Souboj dvou vladařů MMA, českého a slovenského. Tak mluví Karlos Vémola o zápase

s Attilou Véghem, který se uskuteční 9. listopadu v Pražské O2 areně. V exkluzivním rozhovoru pro deník Sport navíc promluvil o tom, kdo je pro něj velikým vzorem a také si postěžoval na to, že se jej bojí ženy.

Před několika týdny jste musel zrušit zápas v Rusku kvůli zranění při tréninku. Jak jste na tom teď?

„Už jsem zpátky v kondiční přípravě. Ale sparingy zatím nedělám, v tomhle směru se musím pořád ještě šetřit.“

A jak se cítíte?

„Dobře. Hlavně mě to trochu srazilo psychicky. Ale v životě jsou i jiné prohry. Tohle ani nebyla prohra, jen překážka, kterou prostě musím jako sportovec přejít, a jedeme dál.“

Co pro vás duel s Attilou Véghem vlastně znamená?

„Jsem šťastný, že už máme i datum, je to jedna z dalších věcí, které jsem lidem sliboval už v dobách, kdy jsem byl v XFN. A teď jsem to konečně fanouškům doručil. Tenkrát se to zdálo jako dost nereálné. Attila byl v Oktagonu, já v XFN. Ale udělal jsem vše pro to, abych dodržel, co jsem slíbil. Jako vždycky.“

Bude to zápas, z nějž vzejde král československého MMA. Cítíte kvůli tomu nervozitu?

„Nervozita je před každým zápasem, ale určitě ji nepociťuji proto, že bych se pak měl stát československou jedničkou. Je to něco, o čem jsem přesvědčený mnoho let. Nejsem nervózní, naopak jsem šťastný, že se tím vyřeší veškeré dohady. Pak už nebude o čem… V klidu budu moci svým fanouškům říct: Dokázal jsem to, co jsem vám slíbil.“

Jak Végha jako soupeře hodnotíte? Je to nejtěžší soupeř od doby, kdy jste skončil v UFC?

„Určitě to bude nejtěžší soupeř. A už v tom smyslu, že jsem spíš zápasník ve váze do 84 kilo. On je ale těžkým soupeřem ve váze do 93 kilo. Ten rozdíl je hrozně znát, dělá to opravdu strašně moc. Váhy prostě existují z určitých důvodů, v tomto směru je výhoda na jeho stranně. Budu muset opravdu makat na maximum a nechat tam všechno.“

A proč jste se vlastně nedohodli na catchweight, tedy váze, která by byla mezi vašimi kategoriemi?

„To by bylo asi úplně jedno. On je prostě velká silná devadesát trojka. A hlavně, nechtěl jsem udělat nic, co by ten zápas mohlo ohrozit. Všichni vidí, že jsem to já, kdo ten zápas chce. Ten duel si dlouhodobě prosazuji, a teď, když se mi to povedlo, nebudu licitovat kolem váhy. Prostě tak to je, jdeme v devadesát trojce. Chci ten zápas za jakoukoliv cenu, mám ho, nemá cenu řešit váhu.“

V čem jsou silné stránky Végha?

„Krom hmotnosti i výšková převaha. Má dobrý postoj a hlavně je ohromný držák. Má dobrou fýzu a hrozně špatně se ukončuje. To je na jeho zápasech znát. Když prohraje, tak většinou na body. Aby ho člověk ukončil, musí jít na hranice lidských možností. Ale u mě je to stejné, v tom si myslím, že náš souboj bude velmi zajímavý. Nic si nedarujeme. Bude to bitva, která jen tak před limitem neskončí. A když, tak budeme muset jeden druhého zničit.“

Často říkáte dopředu, jak zápas dopadne, v tomto případě to tipujete jak?

„V tomto případě bych to viděl na vémolici 3:0 na body, každé kolo. To, že Attilu porazím, tím jsem si jistý, ale kdybych začal tvrdit, že ho ukončím před limitem, lhal bych lidem. I sám sobě, tím si opravdu jistý nejsem. Znám ho, trénoval jsem s ním, vím, jak je tvrdej.“

Nakolik je pravděpodobné, že dojde k odvetě?

„Nemyslím si, že k ní dojde. Opravdu. Proto do tohoto zápasu dám maximum. Je to jedna šance v životě. Jednou a jedinkrát. Protože v momentě, kdy vyhraju, bude to moje devatenáctá výhra z dvaceti zápasů, co jsem mimo UFC. Otevřou se mi pak úplně jiné možnosti. Jsem přesvědčený, že pak budu mít nabídky ze zahraničí. Bellator, UFC… Nad odvetou ani nepřemýšlím. Potřebuju Attilu porazit. On se mnou taky nebude chtít prohrát dvakrát. Je to prostě československý zápas století a podle mě se to tím i uzavře.“

Zmiňoval jste, že vaše poslední zápasy už byly přípravou na Végha. Co vás dál čeká?

„Vše už opravdu směřuji k tomu duelu. Shazovat už nebudu, naopak budu držet váhu, takže pokud do té doby budou nějací soupeři, budou se hledat v dané divizi a stylově podobní Attilovi. Hlavně to tedy bude o silové přípravě, fyzické kondici, rozvržení sil. Na to se začínám soustředit už teď.“

O nadcházející bitvě se mluví jako zápasu století, což je označení, které jste použil jako první. Kdybyste měl laikovi vysvětlit, čím je váš střet s Véghem tak významný, co byste řekl?

„Myslím, že na české MMA scéně není větší osobnosti, než jsem já. Ať už lidi klidně pochybují, jestli jsem nejlepší, nebo ne. To už je na jejich uvážení. O tom, že jsem největší osobnost, o tom myslím nepochybuje nikdo. A není větší osobnosti na slovenské půdě, než je Attila. Taky lidé mnohdy spekulují, zda je lepší on, nebo třeba Ivan Buchinger či někdo jiný. Ti další ale nemají takový úspěch u lidí, jako má právě Attila. On je prostě největší persona slovenského MMA a já českého. Větší zápas ještě nebyl a myslím, že dlouho dlouho nebude. Nenapadají mě jména, která by mohla tak významný souboj u nás udělat.“

Mimochodem zmínil jste, že předtím k této bitvě nemohlo dojít, protože jste byl u XFN. Sledujete nějak dál situaci, ve které se tato organizace nachází?

„Snažím se to už nesledovat. Mrzí mě, jak to dopadlo. Je to čím dál tím horší. Petr Kareš neustále lže. Říká fanouškům, že se stal jednatelem na valné hromadě, pak se zase dozvím, že se jím nestal, protože s tím nesouhlasil Jan Brčák (společník ve firmě, která vlastní XFN). Je mi líto té organizace jako takové, zápasníků, fanoušků, zaměstnanců. Je mi líto všech, kteří XFN věřili a teď jsou takhle zklamaní. To mě mrzí, protože se všichni snažíme budovat MMA a takovéhle kauzy, ke kterým dojde jenom protože, že se někdo snaží rychle obohatit, tak tomu ubližují.“

Lidé vás v poslední době mohou vidět skoro všude, myslím tím v médiích. Jak to stíháte a zvládáte?

„Je to pro mě těžký, je to něco, co jsem nikdy nedělal, ale musím to zvládat. Vždycky si říkám, když to neudělám já, kdo jiný zařídí, aby se o MMA pořád mluvilo. Ale občas už slýchám, že je toho Vémoly všude moc, otevřeme za chvíli lednici a vyskočí na nás Vémola. Nevím, jestli to tak působí, ale rozhodně bych se tím nechtěl lidem zprotivit A teď se stejně musím soustředit hlavně na přípravu, abych vítězil, protože o tom lidi bude vždycky bavit číst.“

Kde jste teď vlastně radši, v Česku, kde máte stále nějaké mediální a promo povinnosti, nebo v Anglii, kde vlastně jenom trénujete?

„Tady v České republice mě život baví víc, ale v Anglii se zase můžu plně věnovat tréninku, tam nic jiného v programu nemám. Po tréninku jedu leda pro děti, ale to jsou radosti, ne povinnosti. A v Čechách se nezastavím, stále něco točím nebo dělám rozhovory. Takže vše má své výhody i nevýhody.“

Zažíváte už velikou popularitu. To, že máte mnoho fanoušků, se ví, ale jak jste na tom s fanynkami?

„Já žádné nemám.“ (říká v žertu posmutněle)

Jak to?

„Nevím, to se ptejte jich. Ženský se mě bojej. A vždycky jsem to tak měl, ženský a děti se mě bojí.“

Myslíte to vážně?

„Jo, zrovna nedávno jsem se o tom bavil s kamarády. Hrozně se mi líbil dokument Celoživotní zápas Gustava Frištenského. Tam se říká, že mu ženy házely po zápasech růže. Říkal jsem trenérovi, že na Frištenského chodilo deset tisíc lidí. On na to, že na mě chodí víc. No jo, ale dnes máme Facebook, Instagram, celkově internet. Tehdy to viselo nanejvýš někde na plakátě. I přesto na něj chodilo deset tisíc lidí a ženy mu házely růže. Mě se bojí.“

A čím si to vysvětlujete?

„Myslím, že doba, kdy se ženským líbili pořádní chlapi, je pryč.“

Když jste tedy zmínil Frištenského, čím vás oslovil?

„Úplně vším. Byl jedinečný v tom, co dělal. Ohromně lidský, velmi pomáhal lidem. Za války například přispíval do revolučního fondu, z něhož se pomáhalo rodinám, které na tom byly nejhůř. Přispíval deseti tisíci měsíčně. To byly v té době opravdu velké peníze, moje babička s dědou koupili za deset tisíc dům.“

Takže se dá říci, že i český Terminátor má své hrdiny.

„Určitě. Frištenský je pro mě jedním z velikých příkladů a chtěl bych jít v jeho stopách. On má i svůj pomník, a ten já bych jednou měl rád za práci pro české MMA taky. Nemusí být třeba přímo na Václaváku, ale mohl by.“ (směje se)