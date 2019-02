Jágrovy narozeniny po nejhorším roce: osudné zranění i vztah jako na houpačce

Rozhodně neměl na růžích ustláno. Hokejový bůh Jaromír Jágr (47) dnes slaví narozeniny, přičemž uplynulý rok byl asi tím nejhorším. A to hned z několika důvodů. Projděte si velkou GALERII Jágr: od kluka k legendě ZDE>>>

Ve 46 letech toho Jarda moc neodehrál. V jediném soutěžním utkání 17. února proti Havířovu jej sestřelil Sikora a Jágr si po pádu natáhl vaz v koleni. Od té doby naskočil do deseti mistrovských duelů, vždy jen na pár vteřin, aby mohl hrát případnou baráž. V letní přípravě sice nastoupil do čtyř utkání, jenže proti Litoměřicím se zranil a od té doby žádný zápas nehrál.

Jágr nedohrál utkání s Havířovem! Podívejte se na video zákroku, který ho poslal do kabiny

Ani jako majitel hokejového týmu to legendární útočník neměl v uplynulém roce jednoduché. Kladno se loni sice dostalo do baráže, jenže vytoužený postup do extraligy nevybojovalo. V aktuálním ročníku Rytíři nijak oslnivou formou neoplývají a v boji o nejvyšší soutěž se jim příliš nevěří.