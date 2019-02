Zápas sice skončil 0:0, nuda to ale v Edenu rozhodně nebyla. Slavia remizovala v play off Evropské ligy s Genkem a do odvety v Belgii půjde ve slušné pozici. Velmi dobrý výkon předvedl brankář Ondřej Kolář, který vytáhl několik důležitých zákroků. A Vladimír Coufal na kraji obrany opět ukázal, že kondičně je připravený skvěle. Jak si vedli další borci z mužstva kouče Jindřicha Trpišovského? Kompletní ZNÁMKOVÁNÍ Pražanů si prohlédněte v GALERII.