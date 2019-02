Češi mají zlato z olympijského festivalu. Obří zkušenost, říká Procházka | iSport.cz

Mladí Bělorusové se v druhé třetině dostali do vedení, ale český výběr dokázal skóre otočit. Vítězný gól dal v 56. minutě Pavel Matěj, krátce nato zneškodnil brankář Jan Bednář trestné střílení a do prázdné branky pak výhru pojistil Pavel Novák.

„Byl to těžký zápas, dlouho se nám nedařilo dát gól. Všichni jsme ale věřili, že to nakonec vyjde,“ povídal gólman Jan Bednář. „Je to neskutečný pocit. Možná je to naposledy v životě, co hrajeme olympijský turnaj. Já jsem hrozně rád, že se povedl vyhrát.“

Tři zápasy ve čtyřech dnech daly mladíkům zabrat. „Bylo to o detailech i o tom, jak se podaří zregenerovat,“ uvažoval ještě Bednář. „Nám se to podařilo. A to rozhodlo.“

Z pozice asistenta vedl reprezentační sedmnáctku Libor Procházka, trojnásobný mistr světa a olympijský šampion z Nagana. „Celkově je pro kluky olympiáda zkušeností k nezaplacení. Myslím si, že každá cesta za hranice je může v mladém věku obohatit. Bylo by super, kdyby se za pár let podíval někdo z nich i na dospělou olympiádu,“ říká.

Česká výprava získala díky hokejistům druhou medaili. První cenný kov vybojovala patnáctiletá snowboardistka Marie Kreisingerová, jež byla třetí ve slopestylu. Hry skončí v pátek.