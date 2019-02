Úkoly pro Slavii do Belgie: zlepšit produktivitu i nahradit Ngadea | iSport.cz

Na co se bude muset Slavia soustředit při odvetě s Genkem? • FOTO: koláž iSport.cz

Nadějný výsledek si za týden povezou do Belgie fotbalisté Slavie. V úvodním utkání play off Evropské ligy remizovali s Genkem 0:0 a herně se svému soupeři dokázali vyrovnat. „Šance jsou pořád zhruba padesát na padesát,“ míní s výhledem k odvetě kouč červenobílých Jindřich Trpišovský. Co musí jeho svěřenci příští čtvrtek zvládnout, aby mohli pomýšlet na postup?