Kouč gólmanů Calgary o Rittichovi: chvála, chyby i srovnání s Rusem | iSport.cz

Nedraftovaný rodák z Jihlavy má k 15. únoru na svém kontě letos 34 odchytaných utkání (2.66 brankový průměr, úspěšnost zákroků 91.1%) a Calgary se vyhřívá na čele Západní konference. Na první nepostupový Vancouver má Rittich a spol. náskok 16 bodů, tohle klapne!

Právem proto ve stařičkém Scotiabank Saddledome vládne spokojenost, play off ale bývá jinší soutěží. Rychlejší, tvrdší, psychicky náročnější a hodně v ní rozhodují výkony gólmanů! Kanaďan Mike Smith, zamýšlená týmová jednička, lape NHL od roku 2006, play off ale chytal za třináct sezon pouze dvakrát, naposledy v ročníku 2011/12 v dresu Arizony.

A Rittich? Ten má se zámořskými "vyřazováky" zkušenosti ještě menší. Na farmě ve Stocktonu chytal před dvěma lety čtyři zápasy play off AHL, vloni ale 26letý český brankář Flames mezi nejlepších šestnáct týmů NHL nedostal.

"Mike Smith se na konci loňské sezony zranil, to se strašně projevilo na Davidově řeči těla. Přestal být tak uvolněný, přitom právě když je bezstarostný a má čistou hlavu, chytá svůj nejlepší hokej," vyprávěl v obsáhlém rozhovoru pro NHL.com brankářský specialista týmu z Alberty Sigalet, který sám aktivně chytal.

V NHL zapsal jeden start za Boston, který trval celých 43 vteřin, když se v závěru zápasu zranila jednička Andrew Raycroft. Posledním Sigaletovým angažmá byla Vienna Capitals, po celou kariéru dnes 37letý Kanaďan bojoval s roztroušenou sklerózou.

Jordan Sigalet trénuje brankáře v Calgary pátým rokem. Teď má na starosti i Čecha Davida Ritticha. • Foto Twitter.com

"Stal se strašně vážným, viděl jsem to na jeho očích, tu nejistotu. Byl v tenzi, i když seděl na lavici v šatně. Snažil se až moc koncentrovat, některým hráčům to pomáhá, David ale není ten případ, on musí být uvolněný. A letos se mu to daří, v tomhle udělal obrovský progres," připojil další postřeh Sigalet, který brankáře v Calgary trénuje pátým rokem.

Tenis s Kořenářem i ohebné kyčle

Jeho slova nachází oporu ve statistikách, do začátku loňského února měl Rittich geniální statistiky 5-1-2 s procentuální úspěšností zákroků 92.7%. 11. února si ale Mike Smith poranil třísla a Rittich se s novou rolí, tak jak by si asi představoval, nepopasoval. Nastoupil do osmi zápasů (3-4-1), úspěšnost zákroků mu klesla na 88.8% a Flames nakonec od play off dělilo propastných 11 bodů.

"Vzal jsem na sebe veškerý tlak a to byla moje velká chyba," popsal náročné období Rittich, kterého krom mimořádného brankářského umu zdobí velká soutěživost. "Nemám rád porážky! V čemkoliv, co dělám, se snažím vyhrát, jedno jestli to je hokej, nebo třeba tenis. Dřív jsem si porážky hodně bral, byl z nich smutný, ale i na tom jsem zapracoval, mentálně je snáším mnohem lépe," přiznal Rittich, který se v létě připravoval na ledě i v posilovně s prospectem San Jose Josefem Kořenářem a svedli spolu na kurtu nejednu bitvu.

"David mi svým chytáním připomíná jedničku Tampy Bay Andreje Vasilevského, jsou i podobně vysocí, oba mají přes 190 centimetrů. Stejně jako Andrej má David velký dar na čtení střel a situací před svou brankou. Disponuje i podobnou flexibilitu ve svých kyčlích, je velmi ohebný, chodí na hranu a při chytání je velmi dynamický," vidí podobnost s ruskou brankářskou hvězdou Sigalet.

"Je také velmi trpělivý, když má zacloněný výhled a chumel hráčů před sebou, nezmatkuje a dokáže držet správný postoj, střely ho pak natrefují. V práci při zmenšováním střeleckých úhlů taky udělal velký krok, to mi na jeho chytání přijde velmi vzrušující a baví mě to," dodal Sigalet.

"Jsem zkušenější, v brance si počínám chytřeji. Vím, jak se mám chovat," zakončil povídání Rittich, který má na svém kontě zatím 56 zápasů v NHL. Přidá i premiérový start v play off? Jasno bude polovině dubna, kdy za mořem začne přetahovaná o Stanley Cup.