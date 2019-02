UFC v Praze bavila i hláškami! O koupi domu, čivavách i vzbuzení na zemi

To byl případ hned druhého zápasu v pořadí. Když Diego Ferreira v oktagonu oslavoval výhru, zmínil: "Do tohohle zápasu jsem šel, abych si vydělal na dům. Takže zlato, budeme mít barák!" Vtipná poznámka ale zazněla jen v angličtině, moderátor Libor Bouček ji v trochu uspěchaném překladu opomněl.

Brazilec tak vše ještě zopakoval před kamerami v zákulisí. "Koupím si dům. Celý ho zaplatím, plánuji na něm zafinancovat úplně všechno. Ale pak se vrátím do oktagonu, chci soupeře z TOP 15," řekl.

Nakupovat bude i Chris Fishgold, který v akcí nabitém zápase zdolal Švéda Daniela Teymura na submisi. Zůstal ale o kousek skromnější, místo domu chce jen zvířátko. "Je to moje třináctá výhra na submisi. To znamená víc peněz, vyšší postavení v žebříčku, lepší život. To je to hlavní. Koupím si další čivavu. Jednu už mám, ale chtěl bych mít celou rodinku. Je to krásné, když přijdete v noci domů, a čeká na vás tenhle maličkatý pejsek," rozplýval se při zákulisním rozhovoru.

Srdce diváků si získal Damir Hadžovič, který na TKO porazil Pola Reyese. V řeči po zápase několikrát poděkoval Praze i svému soupeři a zopakoval, že k němu má velký respekt a necítí vůči němu žádnou zlobu. Jednu hlášku si ale neodpustil. "Říká se mu El Toro (Býk), tak jsem věděl, že budu muset být matadorem," řekl o boji se silným soupeřem.

Na hlavní kartě pak došlo na jedno dojemné loučení, kariéru uzavřel nizozemský obr Stefan Struve. Rozloučil se výhrou, i když po pár sekundách prvního kola to vypadalo, že jej brazilský soupeř "vypnul." Bojovník s trefnou přezdívkou Mrakodrap o tom zavtipkoval v pozápasovém rozhovoru. "Nevím, co se v prvních vteřinách stalo. Dostal jsem ránu do obličeje a vzbudil se na zemi," zahlásil Struve, a dokonce si brutální úder od Marcose Rogeria de Limy nechal přehrát na velké obrazovce.

Soupeřka Pudilové na UFC v Praze: Nečekala jsem, že bude tak silná, jak byla 1080p 720p 360p REKLAMA

Slavný hlas oktagonu Buffer: UFC je raketa, která míří vzhůru 720p 360p REKLAMA