UFC Praha: Létající cirkus! 50 lidí strážilo v O2 areně oktagon | iSport.cz

Létající cirkus, takové dostala organizace UFC označení kvůli tomu, že v dobách svých začátků neustále měnila místo dění. Od roku 2000 má ale své hlavní působiště v Las Vegas. Přesto je označení vystihující, protože nejproslulejší MMA liga „létá“ neustále po celém světě. Od sobotního večera ví i Praha, jak funguje tento skvělý stroj na špičkové galavečery.

Když pořádají turnaj tuzemské organizace, stačí jim v O2 areně pouze jeden den. UFC mělo největší halu v České republice zablokovanou už od středečního večera. A například oktagon byl postaven už ve čtvrtek. V sobotu, v den D, probíhaly pouze finální produkční práce.

To znamená zajištění rozložení plochy, obsazení stolů a zkoušky celého programu. Ty se přitom týkaly třeba i hvězdného moderátora Bruce Buffera. I slavný „hlas oktagonu“ tak musel být ve správný čas na značkách a vyzkoušet si akustiku pražské haly.

„UFC mě překvapilo tím, jak má vše skvěle zorganizováno. Přesně vědí, co potřebují a co chtějí,“ prozradil Jaroslav Svoboda, programový ředitel O2 areny. „A byť už teď řeší akce v dalších městech jako například v Petrohradě, je znát, že to jsou profesionálové. Všechno běželo skvěle.“

UFC v Praze: O2 arena bouří, hlavním tahákem je u fanoušků Pudilová 1080p 720p 360p REKLAMA

To, že UFC vzalo premiéru v Praze velmi vážně, bylo znát už podle toho, kdo do české metropole přiletěl. Nejen zmíněný moderátor Buffer, ale i známý a respektovaný rozhodčí Marc Goddard.

„Je to pro ně opravdu velmi důležitý podnik. I management UFC tu byl v hojném zastoupení. Takže bylo opravdu znát, že tomu dávají obrovskou prioritu,“ zdůraznil Svoboda.

Do poslední chvíle navíc existovala možnost, že do Prahy dorazí i sám prezident prestižní organizace Dana White. To se však nakonec nepotvrdilo.

Na realizaci celé UFC FIGHT NIGHT v Praze pracovalo přímo v O2 areně asi třináct set lidí. Jenom bezpečnost zajišťovalo několik stovek z nich, z toho padesátičlenný tým operoval v bezprostřední blízkosti oktagonu.

„Jedná se o abnormálně vyšší počty, než bývá u podobných akcí v O2 areně zvykem,“ dodal Svoboda.

MMA bijec Buchinger: UFC není o moc lepší než my 1080p 720p 360p REKLAMA