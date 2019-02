UFC Praha: Pudilová hodnotí svůj zápas. Soupeřka pořád jen utíkala, beru to jako výhru, řekla | iSport.cz

Ubránila pár pokusů o takedowny, způsobila soupeřce tržnou ránu na hlavě, vymanila se ze všech pák i škrcení a sama jich pár nasadila. Lucie Pudilová se snažila donutit Liz Carmoucheovou, aby přistoupila na její hru. Na její styl zápasu. Marně. Američanka se striktně držela pravidel, hlídala si bodované části zápasu a svou soupeřku do větších přestřelek vůbec nepustila.

Z výhry na body se nakonec radovala právě Carmoucheová. Podle rozhodčích prohrála 30:27, 29:28 a 29:28. Dva arbitři ji tak určili jako vítězku jednoho ze tří kol, třetí označil Carmoucheovou jako vítězku ve všech kolech.

Pudilovou prohra viditelně zasáhla. Po vyhlášení se hned odebrala do šatny a v rozhovoru pro televizi se jí patrně draly slzy do očí. „Zápas byl super. Jsem ráda za to, co jsem tam ukázala. Myslím si, že jsem předvedla nové zkušenosti a jsem na sebe hrdá. Děkuju svému týmu za to, v čem mi pomohl a naučil mě,“ zhodnotila svůj počin a dodala: „Ona jenom tlačila, nechtěla ukázat nějakou extra aktivitu, aby to bylo atraktivní pro fanoušky. Chtěla si nabodovat, párkrát mě hodit. A to se jí povedlo. Já jsem ji přetáčela, škrtila, chtěla jsem udělat dobrej boj a ona pořád jen utíkala. To se mi ale stává často, že přede mnou utíkají, a pak zvednou ruku jim.“

Přesto, že měla česká zápasnice největší obavu ze schopností Američanky v boji na zemi, dokázala ji tam dvakrát šikovně chytit a sama se všem pokusům Carmoucheové o páku a škrcení úspěšně ubránila. „Má černý pásek z brazilského jiu-jitsu, takže je v tomhle hodně zkušená. Měla jsem ji dobře chycenou, ale ona ví, co má dělat. Já nemám žádný pásek a ani jsem ho nepotřebovala, protože mi přišlo, že jsem to docela zvládala,“ všimla si a prozradila: „Jsem na sebe pyšná. Beru to jako výhru.“

Carmoucheová ji ve třetím kole chytila pákou za nohu, odolná Pudilová do své „záchrany“ ale dala všechno a při tom šikovně soupeřce několikrát tvrdě loktem narazila do hýždí. „Byla jsem v tomhle chycená poprvé, ale myslím si, že ona bude hodně cítit zadek, jak jsem jí do něj dala lokty,“ usmála se česká zápasnice.

Stejně jako ve svých předchozích porážkách, také v tomto případě musela soupeřka Pudilové vyhledat po zápase lékařské ošetření. Carmoucheové totiž v prvním kole tekla krev z tržné rány, tentokrát to však spravilo pouze pár stehů. „Já jsem jí dala jen jeden loket a už to z ní teklo,“ vysvětlovala Pudilová.

Pudilovou vpřed hnala vyprodaná O2 arena. Obrovský aplaus, skandování jména a upřímné zklamání z rozhodnutí sudích. Česká zápasnice si podporu fanoušků od začátku viditelně užívala a jinak tomu nebylo ani během samotného galavečera. „Vůbec mě to nenervovalo. Byla jsem strašně šťastná, že mi tolik fandili, to jsem nikdy nezažila. Bylo to úplně neuvěřitelný a je mi jen hrozně líto, že jsem ten zápas nemohla ukončit,“ řekla.

Česká bojovnice poprvé v UFC bojovala v muší váhové kategorii, tedy v té nižší, než byla doposud zvyklá. Shazování váhy ji tak trochu nemile překvapilo, na vážení dorazila značně zničená, a aby se vešla do limitu, musela se dokonce svléknout donaha.

V zápase se už prý cítila ale v pořádku. „Cítila jsem se dobře, ale bylo to poprvé, tak to bylo trošku náročný. Příště to bude lepší. Při zápase jsem cítila trochu únavu, ale šlapala jsem do toho. Liz byla silná soupeřka a jsem šťastná, že jsem s ní mohla zápasit. Myslím si, že jsem měla trochu navrch, ale zápasit s ní je pro mě prostě super,“ složila poklonu soupeřce.

