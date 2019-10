Kuriozita v UFC. Kontroverzní bijec přišel o výhru kvůli inhalátoru! | iSport.cz

Divákům v americkém Bostonu se při sobotním turnaji UFC on ESPN 6 naskytl zvláštní pohled. Američan Greg Hardy první dvě kola souboje s Benem Sosolim jasně vyhrál, pak ale nestačil s dechem, a tak si řekl o inhalátor a před poslední pětiminutovkou z něj vdechnul, což se během zápasu samozřejmě nesmí.

„Použil inhalátor, on použil inhalátor!“ začali křičet lidé kolem klece. Rozhodčí nechal oba aktéry dobojovat poslední zbývající kolo a po sečtení bodů zdvihl ruku nad hlavu právě Hardymu. Kvůli jednomu nádechu si ale bývalý profesionální hráč amerického fotbalu další vítězství nepřipíše, zápas byl anulován, ani jednomu z protagonistů se tak statistiky nezmění. Vina však nepadá pouze na ramena bojovníka a jeho týmu. Hardy se totiž zeptal komisaře, zda si může takovýmto způsobem pomoci a ten zápasníkovi kupodivu vyhověl.

„Nedokázal jsem to pochopit, jak mohl během zápasu použít inhalátor. Nevím, co k tomu říct. Všichni by měli vědět, že se to nesmí,“ komentoval kuriózní situaci prezident nejslavnější ligy světa Dana White na pozápasové tiskové konferenci. „Můžete pít vodu, v některých případech iontový nápoj, to je vše,“ dodal s údivem.

„Jsem extrémně smutný, používám ten inhalátor celý život, dokonce i během kariéry v NFL,“ vyjádřil se k celé situaci s ironickým úsměvem na tváři Hardy.

Kontroverzní bojovník, jehož angažování způsobilo už při podpisu smlouvy velkou vlnu nevole, se tak opět postaral o rozruch. Američan byl totiž usvědčen z domácího násilí, což se většině fanoušků i samotných zápasníků nelíbilo. Že se nejedná o úplného svatouška, potvrdil už při svém debutu. Ve druhém kole souboje s Alanem Crowderem byl diskvalifikován za použití ilegální techniky. Klečícího soupeře udeřil kolenem do hlavy.

Kvality účinkovat v nejprestižnější asociaci planety urostlý sportovec má, ze čtyř soubojů dvakrát zvítězil v prvním kole. Pozornost však zatím poutá spíše podobnými přešlapy, na které si v budoucnosti bude muset dát pozor.

