Senzace! První evropský baseballový rozhodčí dostal práci v Americe. Je to Čech! | iSport.cz

„Je to splněný sen. Obrovská věc. Nepopsatelný pocit zadostiučinění, když se kluk z vesnice dostane takhle daleko,“ vypráví nadšeně plzeňský rodák, který ostruhy získával v české extralize!

Jeho angažmá se nerodilo lehce. Na Floridě prošel čtyřtýdenní akademií, kde se každodenně podrobně rozebírá výklad pravidel a nechybí ani praktické zkoušky. „Běžný den začíná v osm hodin ráno, dopoledne je na programu teorie, pravidelně každý den se píše test a odpoledne se na hřišti posuzují složité herní situace a trénuje se práce za domácí metou,“ popsal Židek.

Náročného soustředění se účastní sto adeptů, z nichž do další rundy postoupí jen nejlepší třicítka. „Testovaní jste neustále, ani o tom nevíte. Instruktoři sledují vše. Jak se chováte, jak působíte na lidi, jak komunikujete. Kromě rozhodcovských dovedností musíte být také silná a psychicky odolná osobnost.“

Židkovým snem je samozřejmě MLB. „Bez toho by to nemělo smysl!“ Do té je ale ještě daleko. I kdyby rozhodoval sebelíp, v průběhu roku se v hierarchii soutěží nemůže posunout výš. Než dojde do nejlepší soutěže světa, potřebuje projít pěti nižšími ligami. Aby postoupil výš, musí předvádět nadprůměrné výkony!

Do nejlepší soutěže planety se tak v tom nejrychlejším případě podívá nejdřív za šest let. „Jsem na začátku cesty za něčím mnohem větším,“ pokrčil rameny. Už teď ale ušel podstatný kus. „Profesionální kontrakt na konci celého procesu dostane cca 20 rozhodčích a já mám tu čest být jedním z nich.“

A kdyby se do MLB skutečně probojoval, měl by vyhráno. Z ligy už totiž není cesty zpět! „Je v ní stabilně 76 rozhodčích, všichni mají doživotní smlouvu, takže skončí, až když sami chtějí,“ naznačil, že věk v takový moment nehraje roli.