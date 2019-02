Drama Pudilové. Soupeřka od krve, ale porážka. Diváci opouštěli halu | iSport.cz

Další prohra, za kterou se Pudilová vůbec stydět nemusí, radost z ní ovšem určitě nemá. V zápase s Liz Carmouchovou totiž předvedla skvělý výkon a její soupeřka většinu času jen bránila a uhýbala ranám. Držitelka černého pásu v brazilském jiu-jitsu nebyla ani tak silná na zemi, čehož se Pudilová nejvíc obávala. Českou zápasnici navíc neskutečně poháněla zaplněná hala a bouřlivé povzbuzování od diváků.

Hned od prvního kola se snažila Pudilová určovat tempo zápasu, narazila ale na perfektní obranu soupeřky a žádný z kopů svůj cíl nenalezl. Hned jak se Carmoucheové naskytla příležitost, snažila se dostat příbramskou rodačku na zem, to se jí ale nepovedlo.

Pudilová shozu dobře bránila, i když většinu prvního kola stála namáčknutá na pletivo. Zápas se ke konci přeci jen přesunul na zem, do výhodnější pozice se dostala Češka, která zvládla nasadit soupeřce škrcení. To do konce nedotáhla, její snahu přerušil gong oznamující konec kola.

Do druhého kola vstoupila Carmoucheová s uchem od krve a ze začátku jen šikovně utíkala snaze české bojovnice. Chvíle Američanky přišla zhruba v polovině kola, kdy soupeřce podrazila nohy a poslala k zemi. Než se stihla Pudilová vrátit do posteje, dostala další takedown. Na zemi však byla opět aktivní Češka, která ale škrcení znovu nedotáhla do konce. V závěru kola se jí podařilo zaútočit svými tvrdými ranami, čímž si zasloužila obrovskou podporu od přítomných diváků. Ani to na odolnou Carmoucheovou ale nestačilo.

Také do třetího kola vlétla Pudilová po hlavě, ale ani jedna svou tvrdou ránu ani kop nedokázala umístit na správné místo soupeřky. V polovině posledního kola se snažila Pudilová znovu kopnout sokyni do hlavy, ale ta toho využila a stáhla ji na zem. Tam se jí dokonce podařilo nasadit Češce páku na ruku, ale neskutečně odhodlaná Pudilová se nenechala.

Ve třetím kole se podařilo Carmoucheové nasadit i páku na nohu, z čehož se Pudilová dlouho nemohla dostat, navíc po jedné z akcí dostala napomenutí, když svou ležící soupeřku kopla patou do hlavy. Nakonec se Pudilové přeci jen podařilo dostat na vrch, Američanka však nenechala žádný větší prostor na její pověstnou kanonádu úderů. Obranu povolila až v samém závěru zápasu, čehož okamžitě Pudilová využila, ale na ukončení Carmoucheové to už nestačilo.

Usměvavá Češka si byla svou výhrou na první pohled téměř jistá, radost jí však rozhodčí z tváře rychle smazali. Ve vcelku vyrovnaném zápase se rozhodli přiklonit k soupeřce, které připsali první a poslední kolo (30:27, 29:28, 29:28). Za rozhodnutí si vyslechli obrovský pískot od přítomných diváků, ti navíc po chvíli začali houfně odcházet ze svých míst.

"Myslím si, že můj výkon byl skvělý a že jsem se hodně zlepšila. Soupeřka byla ale silná. A rozhodnutí rozhodčích já nemůžu ovlivnit," řekla viditelně zklamaná Pudilová. Podle rozhodčích prohrála 30:27, 29:28 a 29:28. Dva arbitři ji tak určili jako vítězku jednoho ze tří kol, třetí označil Carmoucheovou jako vítězku ve všech kolech.

MMA bijec Buchinger: UFC není o moc lepší než my 1080p 720p 360p REKLAMA