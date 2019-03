Dluhy, deprese a dokonce i smrt. Řepka padá na dno, kdo taky skončil špatně?

Malý štírek válel v dresu Brna nebo Sparty. Skvělý útočník ale propadl alkoholu a hranní hazardních her. Navíc se obrovsky zadlužil a musel se skrývat před mnoha věřiteli. Utápěl se v depresích a před sedmi lety přemýšlel, že všechny problémy vyřeší sebevraždou. Naštěstí poslední krok neudělal a snaží se vrátit do normálního života. Předloni prozradil, že se živí jako malíř pokojů.

Útočník Milan Pacanda byl ohromným talentem, vzpomínat může na to, jak ve zlínském dresu bojoval s Tomášem Řepkou ze Sparty. Pak si za letenský tým zahrál i sám. Momentálně ale hraje na okrese a chodí do práce...

Filip Dort (38)

Dort se vrátil zpět k fotbalu • Foto Marin Hurda - Blesk

Měl šanci nakouknout do velkého fotbalu ve Spartě, ale nakonec se šikovný záložník prosadil v lize v dresu Liberce či Teplic. Když nastupoval před osmi lety za druholigovou Jihlavu, začal mít psychické problémy spojené s velkým finančním dluhem. I on se chtěl v opilosti zabít, ale naštěstí ho v bytě včas našla policie. Na rok odjel k sestře do Ameriky a po návratu se mu už nepodařilo vrátit se do vrcholového fotbalu. Nyní už několik let hraje za divizní Dobříš, odkud pochází.