Drsný útok na Hušbauera! Bratr opory Slavie skončil v nemocnici, napadl ho soupeř

Vše se odehrálo ve druhém poločase. Domácí vedli 3:1 a směřovali utkání k vítězství. Jenže dění na hřišti nabralo dramatických událostí.

Co se stalo? „Domácí brankář Jan Češka na hřišti po jedné z vyhrocených situací pěstí surově udeřil protihráče Jana Hušbauera. Ten zůstal ležet na hrací ploše a byl následně hospitalizován. Roli mstitele na sebe vzal hostující Štěpanovský a i on se pustil do soupeře pěstmi. Oba aktéry boxerské vložky rozhodčí vyloučil,“ popisuje celou situaci server fotbalunas.cz, který se amatérským soutěžím věnuje.

Jedna ze svědkyň, která se k incidentu vyjádřila, nabízí poněkud barvitější pohled na celou situaci.

„Celé to vzniklo po rozehrání brejkové situace hostů, kterou rozehrával Hušbauer, kdy hostující hráč Štěpanovský unikal sám na branku domácích a byl zastaven likvidačním zákrokem, po kterém ze strany rozhodčího přišla pouze žlutá karta pro hráče Geyera a došlo k emotivní výměně názorů a strkanici.

Domácí hráč Češka vytáhl Hušbauera, kterého odhodil a přiškrtil tak, že jiný hráč musel Hušbauerovi dát první pomoc a krk mu vrátit do stavu, aby byl schopný dýchat. Strkanice dále pokračovala a následně došlo opět ke střetu brankáře Češky, který Hušbauera udeřil tak, že zůstal ležet v bezvědomí a musel být odvezen do nemocnice, kde po přiškrcení a udeření leží na oddělení JIP,“ cituje ji server.

Na vzniklou situaci zareagoval hlavní sudí Kubíček a na jeho pokyn byla na místo přivolána policie a sanitka.

„Utkání jsem následně po dvaceti minutách čekání ukončil, protože na hrací ploše nebyl dostatečný počet hráčů obou mužstev. Vzhledem k této situaci jsem upozornil vedoucí a kapitány obou mužstev na to, že utkání je nedohráno a předčasně ukončeno," cituje server rozhodčího.

Proti tomu ale ostře protestují domácí, kteří tvrdí, že brankář Radlíku Hušbauera pouze odstrčil. „Hušbauer poté napadl pěstí našeho brankáře a ten odvrátil útok stejným způsobem, po kterém Hušbauer zůstal ležet na hrací ploše a byla k němu zavolána sanitka. Tyto doplňující informace se shodují i s výpověďmi svědků, které byly podány Policii ČR.“

Na výsledek šetření policie se zatím čeká. Pikantní ovšem na celé situaci je, že zraněný Hušbauer ještě nedávno aktivně vykonával funkci rozhodčího.