Výsledek s Anglií byl hrozivý, uznal Šilhavý. Na Brazílii chystá změny | iSport.cz

Šilhavý: Byli jsme nervózní, proti Brazílii chceme víc hrát. Budou čtyři změny

Jaký je zdravotní stav hráčů?

„Všichni mimo Bořka (Dočkala) a Vácy (Tomáše Vaclíka) jsou připraveni.“

Bylo těžké vyléčit šrámy po Anglii?

„Ještě ten zápas mám někde vzadu zaseknutý… Atmosféra by nás neměla v takových zápasech ovlivnit, ale když jsem se zpětně nad utkáním ohlížel, u těch nešťastných gólů hrála nervozita určitě roli. Tím náš tým samozřejmě neomlouvám. Ve fotbale nejde vzpomínat na minulé zápasy, ale hned se z toho oklepat a poučit. Zápas s Anglií byl pro nás velmi poučný a může nás posunout dál. Zítra nás čeká další takový, to jsou všechno velké zkušenosti.“

Na co jste se po zápase s Anglií zaměřili v tréninku?

„Noc po zápase byla dlouhá, z Londýna jsme letěli až druhý den. V sobotu jsme stihli pozápasový trénink, ti co hráli, vyklusávali nebo zůstali na hotelu. Pak jsme zvládli už jen jeden společný trénink. Oba soupeři jsou hodně podobní v rozestavení i stylem hry, také co se týká kvality. Věci, které jsme připravovali na Anglii, pravděpodobně zůstanou i na Brazílii. Čeká nás zase těžký soupeř, hodně kvalitní. Věřím, že nám zápas v Anglii hodně ukázal.“

Chystáte výraznou obměnu sestavy?

„Pokud se nic nestane, do úterního zápasu by měly být čtyři změny.“

Vystřídáte brankáře?

„V přípravě můžeme vystřídat šest hráčů včetně brankáře, pravděpodobně to využijeme. O brankářích jsme přemýšleli, že bychom jim rozpůlili čas a o poločase je vystřídali. Ale pokud se nic nestane, bude chytat Pavlenka.“

V čem byl zápas s Anglií poučný?

„Chybami se člověk učí, my jsme jich v zápase v Anglii vyrobili docela dost. Anglie byla velice silná, kvalitní. Pokud jsme se někam chtěli prosadit a dostat, nutili nás hrát ve velké rychlosti, i v tom, jak se dostat na balon a udržet ho. Věcí tam bylo spousty. Chyby, co jsme v tom zápase dělali, se jen tak nevidí. Těžko říct, jakou roli v tom hrála nervozita. Hrát tak velký zápas v takovém prostředí, první v kvalifikaci na trenérském postě bylo i pro mě složité. Výsledek 0:5 je hrozivý, tlak na mě i nás je teď velký. Jsou to také pro mě nové zkušenosti, asi nezaplatitelné.“

Můžete se poučit ze sobotního zápasu Brazílie s Panamou, který skončil remízou 1:1?

„Držení míče bylo 20:80, Brazílie hrála na jednu branku. Nechápu, jak to mohlo skončit 1:1. Panama bránila, Brazilci zahazovali šance a dali pouze jeden gól. Nevím, jestli bychom měli takové štěstí, možná jsme si smůlu vybrali v Anglii. Platí, že kdokoliv dobře brání a hraje z hlubokého blok, těžko se mu dávají góly, stejně jako se to dařilo Panamě. Ale my nechceme hrát 90 minut v obranném bloku a čekat, že uhrajeme 0:0. I když se to někdy povede.“

Platí tedy, že chcete hrát aktivněji, než v Anglii?

„V případě Brazílie je to složité, donutit takové hráče vysokým presinkem k nějakým chybám. V Anglii jsme nebyli první poločas tak aktivní, ale soupeř jednou vystřelil na bránu a po nádherné akci dal na 1:0, pak přišla nešťastná penalta. Udělali jsme dvě chyby u krajních beků. Druhý poločas jsme hráli aktivně a vynutili si nějaký presink, ale Anglie nám dala tři góly a měla další tři šance. Vypadalo to sympaticky, ale jak dáme takovému soupeři prostor, je to mnohem těžší. Tím nechci říct, že budeme jen bránit, ale je možné, že nás soupeř zatlačí do defenzivy a budeme tam muset hrát. Spíš nás mrzelo, že když jsme získali balon, nevážili jsme si ho. Bylo to dané i soupeřem, který úžasně presoval, to Brazílie také umí skvěle. Na hráči je hned čtyři, pět protihráčů, pak je to složité. Ale my si chceme vytvářet protiútoky, případně standardky. Věřím, že jsme toho schopni, i když Brazílie má velkou sílu.“

Nelitujete toho, že jste proti Anglii nepostavil sestavu víc na slávistickém jádru?

„V nominaci je osm slávistů, to je dost, ne? Je pravda, že jsme v sestavě na Anglii zohledňovali i podzim, který se nám podařil, a chtěli na to v kvalifikaci navázat. S hráči Slavie počítáme, když se budou hodit na konkrétní post do týmu, určitě je postavíme.“

Má mít Brazílie strach z Patrika Schicka?

„Doufám, že jo, ale myslím si, že hráči z Brazílie nemají strach nikdy. Schick je velký talent, s novým trenérem v AS Řím to vypadá, že bude dostávat víc prostoru. Při srazech hrál velmi dobré zápasy, může vyrůst ve velkého fotbalistu a velkou hvězdu.“

