Suchý před Brazílií: Chceme ukázat, že taky umíme hrát fotbal | iSport.cz

Byť máte v reprezentaci odehráno hodně zajímavých zápasů, je duel proti Brazílii tím největším?

„Pro mě je jednoznačně svátek rozdat si to s Brazílií. Ve fotbale je to neskutečný pojem a na reprezentační úrovni to bude jeden z mých vrcholů.“

Snil jste někdy, že nastoupíte proti nejslavnějšímu týmu světa?

„Samozřejmě, že ano. Pro všechny kluky z týmu a pro celý český fotbal je to velká čest, že si proti nim můžeme zahrát. Brazílie má tým složený ze špičkových hráčů, kteří hrají ve světových velkoklubech. Máme k zápasu velký respekt. Z druhé strany je to obrovská výzva se jim postavit na hřišti a čelit jim. Také je to pro nás možnost ukázat, že taky dovedeme hrát fotbal.“

Jak složité je po pátečním výprasku v Anglii se dnes postavit Brazílii?

„Přiznávám, že kdybychom ve Wembley uhráli lepší výsledek, bylo by to mnohem jednodušší. (usměje se) Je to těžké, ale nějak se s tím musíme vypořádat.“

Nakolik chcete změnit herní plán, aby to nepadlo jako s Anglií?

„Herní styl se tolik měnit nebude. Brazilci budou chtít být ještě víc na balonu, rádi si ho víckrát obehrajou. Nejsou tak přímočaří jako Anglie. Ale to jsou jen takové předzápasové představy ovlivněné videorozborem. Uvidíme, jak to bude na hřišti. A co budeme chtít změnit? Asi nemůžeme hrát extra otevřeně, to by byla sebevražda. Každopádně pár věcí musíme upravit, to je všem jasné. Tou nejzásadnější je asi po zisku balonu se na něm udržet. Bez toho budeme těžko úspěšní.“

Do národního jste se vrátil po zranění. Čeká vás první utkání pod trenérem Jaroslavem Šilhavým. Je vaším soukromým cílem ukázat, že patříte do základní sestavy? I vzhledem k tomu, že pozice stopera patří mezi palčivé body reprezentace?

„Takový je fotbal, zranění k němu patří. V mém věku se tím nestresuju, nedělám si z toho hlavu. Na podzim jsem v mužstvu nebyl, respektuju konkurenci, jaká v nároďáku je. Pokud nastoupím, budu se chtít trenérovi ukázat v dobrém světle.“