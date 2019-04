Válka o Jágra?! Láska Veronika utekla, fandí mu tedy bejvalka Inna!

Stará láska nerezaví? Jistě, Inna dává pravidelně vědět, jak moc je zaláskovaná do jihlavského fotbalisty Petra Tlustého. „Jsem šťastná, spokojená a nemám důvod to měnit,“ svěřila se před časem Blesku. Jenže asi jen tak nemůže vygumovat z hlavy šest let společného soužití s hokejovým bohem...

A tak nechyběla při důležité barážové bitvě Jágrova Kladna v Pardubicích. Na Instagram poctivě vkládala videa z gólů a po cenné výhře 4:1 juchala. „Vezeme tři body!“ My? Pročpak holka narozená na Ukrajině a vyrůstající na Náchodsku tak šíleně fandí Kladnu?! Hádejte...

Veronika se mezitím vyprsila při focení v Miami, kam si vyrazila na pracovní dovču. „Jsem šťastná,“ vzkázala. Jen aby ta bezstarostnost na prosluněné Floridě rychle nevyprchala...