Suverénní lídr se poklonil, Kučerov mlčel. Dostali jsme lekci, ví Stamkos | iSport.cz

Přitom pro Tampu všechno vypadalo tak hladce. Po chybičce Setha Jonese jel hned v 5. minutě sám na bránu zkušený Alex Killorn a slušnou kličkou vykoupal gólmana Sergeje Bobrovského. Navíc ve vlastním oslabení, a to může psychiku outsidera pěkně nalomit.

Do konce třetiny pak favorit udeřil ještě dvakrát a jen duševně narušený jedinec by si v tu chvíli šel vsadit na hosty. Nicméně kdyby to udělal, byl by z něj teď boháč. Lightning totiž poprvé od prosince 2015 ztratili zápas, ve kterém vedli o tři branky. Vybrali si na tento moment hodně špatnou chvíli.

„Když cítíme, že se dostáváme do potíží, neměli bychom se snažit přidávat další góly, ale soupeře zavřít," zlobil se po utkání trenér Jon Cooper, který sledoval nevyužité šance svých svěřenců a následně množství individuálních chyb.

Sám moc dobře ví, že jedna třetina zápas nedělá a outsider pod vedením dalšího zkušeného stratéga Johna Tortorelly toho využil. To bylo vidět například při prvním gólu kapitána Nicka Foligna, který v polovině zápasu snížil na 1:3. Mazák využil chyby Tampy a z brejku načal obrat.

Columbus se tak stal teprve šestým týmem historie NHL, který proti prvnímu nasazenému dokázal vyhrát zápas i když prohrával minimálně o tři góly. Před ním to mimochodem naposledy zvládl v minulém play off Winnipeg.

„Musím je pochválit, hráli tvrdě celých šedesát minut," řekl pro NHL.com obránce Victor Hedman. „Naštěstí se v play off nehraje na jeden zápas, ale klidně až na sedm. Poučíme se z našich chyb a v příštím zápase budeme lepší," burcoval Švéd.

Klíčový obránce Tampy se v utkání bodově neprosadil a zakončil ho s bilancí minus jedna. Domácí také postrádali příspěvky od klíčových mužů ofenzivy, nebodovali vítěz kanadského bodování Nikita Kučerov, ani Steven Stamkos s Braydenem Pointem. Vlastně všechny klíčové útočné zbraně mlčely a sledovaly obrat Blue Jackets.

„Jsem na tenhle tým opravdu pyšný, protože jakmile jsme se jednou nadechli, tak jsme jeli. Tahle výhra je pro nás vážně důležitá, protože Tampa je skvělý tým. My jsme jim ale ukázali, že umíme taky dávat góly," řekl Foligno.

Jeho parta se opírala o vynikajícího gólmana Sergeje Bobrovského, který sice v první třetině třikrát inkasoval a nepůsobil úplně jistě, když ho ale John Tortorella i do druhé části hry ponechal v bráně, důvěru mu oplatil několika klíčovými zákroky. To on je muž, na kterém bude hra mužstva stát.

„Kluci přede mnou odvedli neskutečnou práci, to oni to otočili," chválil hvězdný gólman a neskrýval radost.

A na závěr ještě jedna statistika ze základní části. Když Tampa vedla po dvou třetinách měla bilanci 39-2-2. Když naopak Columbus po čtyřiceti minutách hry prohrával jeho bilance byla 2-23-1.

Není vůbec třeba debatovat o tom, že play off je jiná soutěž...

VIDEO: Sestřih utkání Tampa Bay - Columbus

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:12. Killorn, 11:01. Cirelli, 17:50. Gourde Hosté: 29:15. N. Foligno, 47:56. D. Savard, 51:54. J. Anderson, 54:05. S. Jones Sestavy Domácí: Vasilevskij (Domingue) – Hedman, Girardi, McDonagh, Černák, Sergačjov, Rutta – Gourde, B. Point, Kučerov – Palát, Stamkos, T. Johnson – Killorn, Cirelli, J. T. Miller – Erne, Paquette, Joseph. Hosté: Bobrovskij (Korpisalo) – Werenski, S. Jones, Nutivaara, D. Savard, Harrington, Kukan – Panarin, Dubois, Atkinson – Dzingel, Duchene, J. Anderson – Texier, N. Foligno, Bjorkstrand – Dubinsky, Jenner, Riley Nash. Rozhodčí Joannette, McIsaac – Racicot, Knorr Stadion Amalie Arena, Tampa