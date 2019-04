Chelsea si dojemný okamžik umístila den po utkání i na svůj oficiální twitterový účet. Klárka nejdřív odvedla obě mužstva na trávník, pak se v tunelu potkala s Edenem Hazardem a Davidem Luizem. Viděla se i s francouzským mistrem světa N'Golem Kantem.

Belgický reprezentant, jeden z nejlepších fotbalistů planety, se s osmiletou obdivovatelkou ochotně vyfotil a předal jí dres. David Luiz jí pak pro štěstí políbil na čelo. "Bylo to super, hrozně se mi líbily tisíce lidí na stadionu. Potkala jsem se s Hazardem, dal mi dres. Nebála jsem se, ani mi nevadilo, že jsem neměla šátek," vyprávěla nadšená Klárka do kamer České televize o dárku od svého oblíbence.

A beautiful moment shared between @HazardEden10, @DavidLuiz_4 and a very special matchday mascot! 👕💙 pic.twitter.com/yYSSfrtqb9