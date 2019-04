Motal hlavy všem! Hazard předvedl na Slavii akci dne, Král se jen ohlédl | iSport.cz

Takzvaně ho poslal na párek. Slávista Alex Král v plné parádě poznal, v čem tkví umění Edena Hazarda. Osmadvacetiletý křídelník, který naskočil do zápasu po hodině hry, ho totiž náramně přelstil parádní kličkou a slávistickému benjamínkovi nezbývalo nic jiného, než se za hvězdou Chelsea jen ohlédnout. Vskutku povedený kousek nakonec vypíchla i samotná UEFA. Označila jej jako nejhezčí individuální akci čtvrtečních zápasů.

Chelsea měla v Sinobo Stadium problémy. Slavia nezalezla do ulity, pouze nebránila a věhlasnému soupeři pořádně zatápěla. Ačkoliv trenér Maurizio Sarri před prvním zápasem čtvrtfinále Evropské ligy varoval, že jeho tým v Praze nečeká nic snadného, asi netušil, že bude muset vytáhnout i ty největší trumfy.

Slávisté hrozili a favorit ne a ne se prosadit. A proto přišla po hodině hry logická reakce. Sarri sáhl po svém nejsilnějším kalibru. Vyslal na hřiště právě Hazarda. „Na začátku zápasu jsem ho chtěl mít na lavičce, protože jsem očekával, že bude utkání velmi těžké a budu ho třeba potřebovat využít. Kdybychom na konci první půle vedli 1:0, tak bych ho do hry neposlal,“ přiznal italský kouč, že chtěl svou superstar původně pošetřit na nedělní duel Premier League s Liverpoolem.

Během cca 30 minut, které strávil na hřišti, Belgičan ukázal svou kvalitu. Jeho přítomnost na hřišti byla okamžitě znát. Velká část akcí londýnského klubu šla právě přes něj. „Když Hazard přišel na hřiště, hra se změnila. Hráli dopředu a udrželi víc míčů. Konkrétně on je asi z jiné planety, udržel každý balon. Je hrozně nebezpečný. Ale nemusíme se za nic stydět. Patří mezi nejlepší hráče planety a gól nám nedal,“ reagoval po zápase na výkon hvězdy „Blues“ slávista Jan Bořil.

„Musím říct, že když nastoupil, motal nám hlavu všem. Je to neskutečný hráč. To, co umí s míčem, je neuvěřitelné. Je sebevědomý. Je na top úrovni jako Ronaldo, Neymar a tito hráči,“ uvedl Petr Ševčík, který nastoupil v základní sestavě místo vykartovaného Tomáše Součka.

Další setkání s Hazardem čeká "sešívané" už ve čtvrtek 18. dubna, kdy sehrají na Stamford Bridge odvetu a poperou se o stále reálný postup do semifinále Evropské ligy.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 86. M. Alonso Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil – Traoré, Král – Masopust, Ševčík, Stoch (64. Zmrhal) – Olayinka (82. Van Buren). Hosté: Arrizabalaga – Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, M. Alonso – Barkley (75. Loftus-Cheek), Jorginho, Kovačić – Pedro (59. E. Hazard), Giroud, Willian. Náhradníci Domácí: Kovář, Kúdela, Frydrych, Zmrhal, Hušbauer, Van Buren, Škoda Hosté: Caballero, Kanté, Higuaín, Hazard, Loftus-Cheek, Zappacosta, Luiz Karty Domácí: Coufal Rozhodčí Zwayer – Schiffner, Achmüller (všichni Něm.) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 17484 diváků

