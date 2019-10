Obří kiks v Evropské lize. Vymyšlená penalta připravila AS Řím o výhru | iSport.cz

Byli pár sekund od vítězství, ale nakonec se museli spokojit s bodem. Fotbalisty AS Řím připravila o výhru v Evropské lize nad Mönchengladbachem (1:1) penalta v nastaveném čase druhého poločasu. Tu rozhodčí Willie Collum odpískal po „ruce“, kterou na stadionu viděl snad jenom on...

Blížil se konec utkání a fotbalisté AS Řím směřovali v Evropské lize díky gólu Nicola Zanioly z 32. minuty k vítězství nad Borussií Mönchengladbach. Jenže osud jim v nastavení druhé půle nepřál.

Po dlouhém nákopu a hlavičce hostujícího Nica Elvediho do Chrise Smallinga se ozvala píšťalka sudího Colluma, který nařídil pokutový kop v domnění, že stoper, který je v AS Řím na hostování z Manchesteru United, zahrál v pokutovém území rukou.

Smalling okamžitě začal spolu se svými spoluhráči apelovat na rozhodčího, že ho míč netrefil do ruky, nýbrž do obličeje. Skotský arbitr své rozhodnutí ale nezměnil, navíc Angličanovi udělil žlutou kartu. Opakovaný záběr však odhalil, že šlo o obrovskou chybu a Smallinga skutečně trefil míč do hlavy.

Jelikož v Evropské lize nemají sudí k dispozici VAR, který by s opravdu velkou pravděpodobností odhalil pochybení sudího, mohli hráči Mönchengladbachu po proměněné penaltě Larse Stindla slavit vyrovnání.

„Nevěřím, že toto rozhodnutí šlo proti nám. Zasloužili jsme si tři body,“ napsal na svůj twitterový účet po zápase aktér nešťastného momentu Smalling. „Jsem ohromený. Nikdo nestál rozhodčímu ve výhledu a všichni jsme viděli, že to není penalta,“ uvedl pro Roma TV obránce Federico Fazio.

„Rozhodčí trval na tom, že je to penalta. Hned jsem mu říkal, že míč trefil Smallingovu tvář, ne ruku. Na jeho obličeji byl dokonce viditelný otisk míče. V 95. minutě absolutně nemůže odpískat takovou penaltu. To je nepřijatelné,“ hněval se kapitán AS Řím Edin Džeko.

Vedení italského celku po utkání hovořilo s funkcionáři soutěže, kteří rovněž přiznali, že šlo o velkou chybu. Zaskočení momentem byli i v Mönchengladbachu, který po opakovaném záběru na svém twitteru těžko hledal slova, a tak reakce zněla „Ermmmmm“.