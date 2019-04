Pocta pro Deliho. Poprvé kapitánem Slavie, spoluhráč ho bránil | iSport.cz

Sedmadvacetiletý Deli je jedním ze symbolů vzestupu Slavie. Do Edenu přišel v polovině sezony 2014/15 a zažil ještě boje o záchranu. Dva roky poté už slavil titul a obranná řada sešívaných je bez něj pro mnoho fanoušků těžko představitelná.

Kapitánskou pásku v soutěžním zápase dostal vůbec poprvé, a to hned proti Chelsea. Tradiční lídři Milan Škoda a Josef Hušbauer začali na lavičce náhradníků, Tomáš Souček si odpykával karetní trest. V této sezoně si ligové zápasy s páskou rozdělili téměř rovným dílem právě Škoda a Hušbauer, v evropských pohárech je doplnili mladší reprezentanti Jaromír Zmrhal a zmíněný Tomáš Souček. Pátým kapitánem do party byl ostrý bek Jan Bořil, který navlékl pásku v MOL Cupu.

Právě k němu se před zápasem s Chelsea (0:1) vrátil jeden z fanoušků sešívaných, když na Twitter napsal, že by spíše než Delimu svěřil roli kapitána Bořilovi. Na obranu spoluhráče přispěchal pár hodin poté záložník Ibrahim Traoré. "Jestli je kapitánem Simon, je to pro tebe problém? Není to podstatné, hlavní je, že jsme všichni šťastní, že hrajeme za Slavii a bojujeme za ni. Nemluv o takových věcech," napsal 30letý středopolař, který stejně jako Deli pochází z největšího města Pobřeží slonoviny, Abidžanu.

Deli vzal roli kapitána zodpovědně a po těsné prohře s Chelsea dokonce vzkázal přiznivcům vršovického klubu omluvu. "Chtěl bych se omluvit všem fanouškům Slavie za neuspokojivý konec včerejšího zápasu," napsal v angličtině v pátek na Twitter. "Chtěli jsme vám dát víc radosti, ale takové je realita fotbalu na vysoké úrovni. I takhle se učíme v těch největších soutěžích. Nikdy se nevzdáme a v neděli tomu dáme vše," poukázal na nadcházející klání se Spartou. Přidal i pochvalu bojujícím spoluhráčům a jasný vzkaz v češtině: "Derby je naše."

Kapitáni Slavie v aktuální sezoně FORTUNA:LIGA Milan Škoda 14 zápasů Josef Hušbauer 13 MOL Cup Milan Škoda 1 Josef Hušbauer 1 Jan Bořil 1 Evropské poháry (včetně předkola LM) Milan Škoda 5 Tomáš Souček 3 Josef Hušbauer 2 Jaromír Zmrhal 2 Simon Deli 1

Hráči Chelsea říkali, že jsme byli nejlepší soupeř v EL, těšilo Trpišovského 1080p 720p 360p REKLAMA

Zápas s Chelsea nám dodal sebevědomí. V postup stále věříme, zní z kabiny Slavie 720p 360p REKLAMA

Krásný výkon, smutný konec. Slavia s Chelsea nešťastně padla 0:1 720p 360p REKLAMA