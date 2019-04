Kdo je slávistický ďábel Řehák? Hádky, napadání i plivání na stadion Sparty

Tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík i vedoucí týmu Miroslav Baranek museli krotit slávistického asistenta Pavla Řeháka, který se sápal na lavičku soupeře po drsném faulu Martina Frýdka na domácího Josefa Hušbauera. (Více o strkanici v derby čtěte ZDE>>>)

Kdo zná Řeháka, nemohlo ho jeho chování překvapit. Vždyť na ostrou hádku a málem i pěsti došlo přesně před deseti lety. Tehdy byl také asistent ve Slavii a dostal se podle deníku Aha! do sporu se svým svěřencem, bývalý sparťanem Martinem Abrhamem.

Po bezbrankovém ligovém utkání s Plzni začal v kabině řvát záložník na trenéry, proč neposlali kopat na penaltu určeného hráče. „Jdi si řvát někam na louku,“ vykřikl Řehák a s Abrhamem si začali sprostě nadávat a nakonec se na sebe vrhli. Podle svědků naštěstí na pěsti nedošlo.

Řehák Abrhama moc nemusel kvůli tomu, že přišel ze Sparty. „Nemůžu říct, že Spartu nenávidím. Nemám ji rád,“ smířlivě loni tvrdil bývalý fotbalista, ale legendární je jeho historka o odplivnutí si pokaždé, když jede kolem stadionu na Letné. „Teď vedou pod Letnou tunely, takže když už tam projíždím, tak jedině tunelem,“ vtipkoval Řehák.

Do smíchu mu však nebylo před osmi lety. Tehdy se totiž jeho milované Slavie ujal jako trenér sparťan František Straka. „Je špatně, když z klubu odejde slávista kvůli této lidské nule, která se oháněla sparťanským srdcem! Ale ona ta nula byla vlastně odmala slávistou... to když jsem si v mediích přečetl, tak se mi nad tím chtělo zvracet, jak se chce touto podlostí zalíbit slávistům a sparťany bez mrknutí oka spláchne do kanálu...“ čílil se tehdy srdcař z Edenu. Jeho emotivní chování Slavii zrovna nesvědčí.