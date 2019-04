Slavia - Sparta: Frýdek a zrušená červená? Bouchly emoce! | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25. Souček, 45+3. Souček, 51. Masopust Hosté: Sestavy Domácí: Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – Král, Souček – Masopust, Hušbauer (C), Olayinka – van Buren. Hosté: Heča – Zahustel, Costa (C), Štetina, Hanousek – Hložek, Hašek, Frýdek, Kanga, Plavšič – Drchal. Karty Domácí: Buren, Bořil Hosté: Costa, Frýdek, Kanga, Tetteh Rozhodčí Pechanec – Paták, Dobrovolný, Ardeleanu. Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 16 264 diváků

Drsný Frýdkův zákrok vyvolal emoce už na hřišti a rozmíšku mezi hráči obou týmů museli uklidňovat rozhodčí. Zatímco záložník Sparty čekal v tunelu, jestli se situace s jeho vyloučením ještě změní, bouchly saze i na obou lavičkách.

Asistent kouče Slavie Pavel Řehák se v prostoru u tunelu chytil třeba s ředitelem komunikace Sparty Ondřejem Kasíkem, na známého slávistického hecíře naopak vystartoval vedoucí letenského mužstva Miroslav Baranek.

Mezi tím si sudí Pechanec po konzultaci s videem zavolal Frýdka zpátky na hřiště, kde mu zrušil červenou kartu a ukázal žlutou…

„Konzultovali jsme to s rozhodčím, jak to viděl on, a řekl nám, že to viděl jako surovou hru," popisoval komunikaci s Pechancem videorozhodčí Pavel Královec pro Českou televizi. „My jsme to přezkoumali a vyhodnotili to jako bezohledný zákrok. Na základě toho jsme rozhodčímu poslali do monitoru záběry, aby to posoudil,“ vysvětlil. A Pechanec nakonec opravdu situaci přehodnotil.

Sparťanský tvrďák tak mohl pokračovat ve snaze o vyrovnání, i když výkon hráčů v rudém se oproti nulové první půli příliš nezlepšil ani v té druhé, nedostali se opět ani k jedné střele na branku a zaslouženě prohráli 0:3.