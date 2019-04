Absolutní dominance, znělo ze Slavie. Hušbauer prý ukázal, že je vynikající | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Ščasný: Na Součka jsme nasadili už čtyři různé hráče a zase to nestačilo VŠECHNA VIDEA ZDE

Poučili jste se z remízového derby před dvěma týdny?

„Ze zápasu jsme vycházeli, to je jasné. První derby sklouzlo trochu do války, což jsme úplně nechtěli, protože fotbalově máme navrch. To jsme hráčům říkali i dneska o poločase, aby zápas nedopadl podobně. Pro Spartu to byl jediný způsob, jak mohla otočit kolem dějin. Ale kluci se tomu nepoddali.“

A vyhráli jste po naprosto jednoznačném průběhu.

„Pro nás trenéry je hodnocení nevděčné, jsme trochu v emocích. Ale co jsem viděl od lajny – byla to absolutní dominance. Kluci podali skvělý výkon. Dařilo se jim fotbalově, soubojově, utkání zvládli v hlavě i v nohách. Ukázali, že jsou velký tým. Souvisí to i s hřištěm, trávníkáři dneska odvedli skvělou práci. Pokud chcete hrát dobrý fotbal, potřebujete dobré hřiště. My ho měli. A pomohli i fanoušci. Aby ve středu na pohár přišlo šestnáct tisíc lidí, je skvělé číslo.“

Jak si Jindřich Trpišovský užívá první vítězné derby?

„Všichni si to užíváme. Je jedno, jestli se derby hraje v MOL Cupu, v lize, nebo o zlatej ananas... Pořád ho sleduje celá republika, která se rozdělí na dvě poloviny. A my jsme nechtěli tu naší červenobílou rozesmutnit. Jsme hrozně šťastní. Ale pořád máme před sebou spoustu práce.“

Přišla tahle výhra a dobrý výkon ve správný čas? Předtím jste čtyřikrát v řadě nevyhráli.

„Přišla. I když na vítězství v derby je pokaždé správný čas. Měli jsme teď těžké soupeře, v závěru sezony se kumuluje i únava. Ale znovu jsme ukázali, že máme široký a kvalitní kádr. Hráče dokážeme využít. Dneska výborně zahráli Van Buren i Olayinka, středová trojice absolutně přehrála zálohu Sparty. Včetně tolikrát kritizovaného Pepy Hušbauera, který potvrdil, že je vynikající hráč."

Budete hráčům vyčítat koncovku? Vítězství mohlo být i vyšší.

„Neproměněné šance jim samozřejmě vytýkat budeme, Už v první půli tam byla spousta situací, kdy jsme šli čtyři na dva, tři na dva. Ale nedokázali jsme je vyřešit, což je náš dlouhodobější problém. Výkon nebyl bezchybný, přesto bych řekl, že skvělý.“

Opět jste skórovali po standardkách, zaměřili jste se na ně?

„Byl to jeden z hlavních záměrů, cvičíme je před každým zápasem. Děláme signály, vždycky záleží na způsobu bránění soupeře. Jestli brání zónově jako třeba Chelsea, osobně nebo kombinovaně jako Sparta. Směřujeme to k danému zápasu.“

Jak je na tom zraněný Vladimír Coufal?

„Vláďa je v tréninkovém procesu s kondičními trenéry. On je tak železný, že mu stačí dva tréninky a bude zpátky. Chybí nám, ale Michal Frydrych dneska odehrál vynikající zápas.“

Je velkým lákadlem možný zisk doublu?

„Obrovským. Chceme ho. A uděláme pro něj všechno.“