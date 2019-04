Slovenská star Sagan v Praze, ukázal zlatý poklad! Co řekl o osobním životě?

Do Prahy přijel na skok slavný cyklista Peter Sagan, aby představil unikání zlatou medaili, která byla vyražena na jeho počest. Cena jedné placky z ryzího zlata je skoro půl milionu korun a celkem jich bylo vyrobeno sto. Několik jich má i samotný Sagan.

„Mám kolekci zlatých medailí. Je to pěkné i pro sběratele a je to drahé, protože je to zlaté,“ smál se Sagan.

Jeden z nejlépe vydělávajících slovenských sportovců se kromě drahé medaile rozpovídal i o plánech na další část sezony, ale čelil i otázce na soukromý život. Tohle téma je pro Sagana velice citlivé. Loni v létě totiž oznámil, že se rozchází s manželkou Katarínou.

„Nevím, kdo by byl rád, aby se dělil se světem o osobní život. Co bych vám řekl z osobního života? Dneska jsem v Praze, pak tři dny v Monaku, a pak odlétám do Ameriky,“ vtipkoval cyklista, ale přesto prozradil, že na pár dní během volna svou rodinu navštívil.