Třpytivá kráska Navrátilová! Legendární tenistka strčila do kapsy i mladé hvězdy

Tenis už pár let profesionálně nehraje, přesto je o ni stále velký zájem. Martina Navrátilová, vítězka všech prestižních grandslamů, patří ke světovým sportovním legendám. I proto dostala pozvánku od britské televizní stanice ITV, aby se podílela na natáčení nové reality show All New Monty 2019.

V chystané relaci, jež má za cíl upozornit diváky na rostoucí případy onemocnění rakovinou intimních partií, se objeví řada celebrit. Jak však ukázaly už první natáčecí dny a propagační focení, mezi všemi bude vynikat právě rodačka z Prahy. Ta na svůj věk vypadá stále skvěle! Ostatní kolegyně strčila do kapsy.

Navrátilová, která v říjnu oslaví třiašedesáté narozeniny, rozzářila celý ateliér. Krátkovlasá blondýnka ošacená do třpitivého celočerného outfitu při focení ukázala svůj nezaměnitelný úsměv. Ten by jí mohla závidět leckterá modelka.

V našich vodách na sebe držitelka mnoha rekordů upozornila naposledy koncem února, když se negativně vyjádřila k působení transsexuálních žen ve sportu. Kromě tvrdé kritiky ji organizace Athlete Ally zabývající se touto tématikou zbavila pozice ambasadorky. Pošramocenou reputaci si snad napraví v chystané show.