Vondroušová má žaludeční potíže, ani ona dvouhru v Praze hrát nebude | iSport.cz

"Moc mě to mrzí. Těšila jsem se, že se v Praze ukážu fanouškům," uvedla Vondroušová na sociálních sítích. Špatně se cítila po pondělním příletu z Turecka. "Dnes v noci jsem toho moc nenaspala. Zkoušela jsem čekat do poslední možné chvíle, že bych to zkusila, ale zápas bych teď fakt nezvládla."

Svěřenkyně Jana Hernycha byla letos před turnajem v Istanbulu ve finále i v Budapešti a postoupila do čtvrtfinále na velkých turnajích v Indian Wells a Miami.

Ve čtyřhře by měla Vondroušová hrát v páru s Barborou Strýcovou, s kterou v lednu postoupily do semifinále grandslamového Australian Open. "Čtyřhra není fyzicky tak náročná a doufám, že problémy budou ustupovat a bude mi lépe. Moc ráda bych se ukázala aspoň takto, když ve dvouhře nastoupit nemůžu," přála si.

Devatenáctiletá Vondroušová je třetí domácí hráčkou, která oproti původním plánům nakonec v pátém ročníku turnaje nezasáhne do dvouhry. V pátek se rozhodla vynechat singla s kariérou se loučící Lucie Šafářová a v pondělí odstoupila kvůli virovému onemocnění nasazená jednička Karolína Plíšková.