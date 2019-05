Videorozhodčí Antoníček popsal drama po finále Mol Cupu: Rána pěstí a nadávky!

Video k článku 720p 360p REKLAMA Policejní zásahová jednotka hned po závěrečném hvizdu finále vtrhává na hrací plochu

Máte nějaká zranění?

„Jsem v pořádku, žádná zranění. Ale zaskočilo mě to, nic podobného jsem na fotbalu nezažil. Tohle byl největší zápas, u něhož jsem asistoval, a vzpomínku na něj nebudu mít pěknou.“

Už jste vypovídal na policii?

„Ještě mě nikdo neoslovil.“

Byli útočníci maskovaní? Poznal byste je?

„Asi ne. Proběhlo to hrozně rychle, navíc už byla tma. Povalili mě na zem, dostal jsem ránu pěstí do hlavy, využili moment překvapení, a hned utekli.“

Prý šlo o fanoušky Baníku.

„Ano, měli oblečení s klubovými symboly.“

Šel jste sám, nebo s kolegy od videa?

„Byli se mnou dva kolegové, ale celé to bylo v mžiku, zareagovat nikdo nestihl.“

Řekli vám útočníci něco? Třeba proč to dělají?

„Nic konkrétního, jen nadávky.“

FAČR vydala prohlášení, že byste se měli přesouvat v doprovodu policie. Co vy na to?

„Nevím o tom, nečetl jsem to, nechci to tedy komentovat.“

Máte chuť pokračovat v kariéře?

„Ano. Dělal jsem svou práci u monitoru, nejsem si vědom žádné své chyby. Tohle je nepěkná zkušenost, ale neodradí mě.“