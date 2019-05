Sólo, gól a zlomená kletba. Masopust už ví, jak vyhrát pohárové finále | iSport.cz

Co vám běželo hlavou, když jste pelášil s míčem na branku? Vaše předchozí finálové krachy?

„To naštěstí ne. Na tohle myslím až teď: počtvrté jsem byl ve finále poháru a poprvé jsem ho vyhrál. Konečně! Čekal jsem na to pět let, dneska to bylo sladké.“

S Baníkem jste se potkali už v neděli v lize, hrálo se 0:0. V čem se pohárové finále lišilo?

„Asi tím, že tenhle zápas musel jeden tým vyhrát. Hodně to ovlivnila penalta, kterou Tomáš Souček proměnil, a Baník musel do druhé půle otevřít hru. V prvním poločase nebylo hřiště pokropené a míč drhnul, ale ve druhém už to bylo lepší. Balon jezdil a mohli jsme víc chodit do otevřené obrany, což nám sedělo.“

Jak moc byl první gól důležitý? Byl by bez něj zápas vyrovnanější?

„Myslím, že bychom ten gól stejně dali. Byla to jen otázka času. Suk (Tomáš Souček) to měl na hlavě, Bóřa (Jan Bořil) měl taky gólovou střelu… Penalta nám ale pomohla a uklidnila nás, to bez debat.“

Hráli jste čtvrtfinále Evropské ligy a po 77 letech jste ovládli ligu i pohár v jednom roce. Mohli jste zažít lepší sezonu?

„Mohli jsme v Evropské lize dojít dál. (usmívá se) Je to super, všechno tohle doceníme až časem. Co je víc? Tuhle snovou sezonu zopakovat, to teď bude náš cíl.“

Baník - Slavia: Král skvěle našel Masopusta, ten všem utekl a zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA

Zpátky ke žhavému finále: zažil jste na nějakém zápase v této sezoně lepší atmosféru?

„Asi ne. V Edenu taky bývá fantastická atmosféra, ale dneska se přidaly oba tábory fanoušků. Bylo to neskutečné! Když se hraje, dění na tribunách moc nevnímám, ale v prostojích ano. Musím pochválit naše i ostravské fanoušky.“

Co v tomhle kontextu říkáte na těžkooděnce, kteří po zápase nastoupili na hřiště?

„Pořadatelé jsou asi zvyklí na to, že fanoušci v takových zápasech vždycky vbíhají na hřiště a potom se tam těžko nahánějí. Proto si to radši chtěli pojistit, to je realita.“

Bude vůbec čas na oslavy? Už v neděli hrajete poslední ligový zápas proti Spartě.

„Asi si nějaké volno trochu zasloužíme. Nějaké pivo dneska padne, ale v neděli to budeme chtít zvládnout.“

Ponese si obránce Vladimír Coufal do vlaku víc než jednu zelenou, s kterou byl vyfocený po pojistce ligového titulu?

„Když jednu zelenou rozložíte na celý mančaft, tolik toho zase není…“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 37. T. Souček, 78. Masopust Sestavy Domácí: Budinský – Pazdera (46. Granečný), Procházka, Stronati, Šindelář (71. Diop) – Fleišman (C), Fillo, R. Hrubý, Jánoš – Holzer, Kuzmanović (81. O. Šašinka). Hosté: O. Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (55. Král) – Masopust, Hušbauer (74. Olayinka), Zmrhal – Milan Škoda (C) (84. Kúdela). Náhradníci Domácí: Laštůvka, Granečný, Diop, Jirásek, Baroš, Šašinka, Mešaninov Hosté: Coufal, Olayinka, Van Buren, Kúdela, Baluta, Král, Kovář Karty Domácí: Baroš (č), Procházka Hosté: Milan Škoda, Traoré, Masopust, O. Kolář Rozhodčí Ardeleanu – Nádvorník, Blažej Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 11661 diváků

Parádní atmosféra na finále poháru! Chachaři i sešívaní fandili celý zápas, vytasili chorea 720p 360p REKLAMA

Baník - Slavia: Náhradník Baroš dostal na střídačce červenou kartu! 720p 360p REKLAMA