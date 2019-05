Jánoš po finále: Zklamání pro celý region. Bylo toho od nás málo | iSport.cz

Tak nějak v koutku duše jste asi počítali s Evropou přes pohár, je zklamání o to větší?

„Spíš jsme chtěli, než počítali. Potřebovali jsme držet stav co nejdéle na 0:0, protože víme, že Slavia je kvalitní tým. To se prokázalo. Sice jsme je do ničeho moc nepouštěli, ale měli tam nějaké závary a akce. Tak si to asi zasloužili, nám se to bohužel nepovedlo... Je to velké zklamání pro celý region a hlavně pro naše fanoušky, kteří si to za celou sezonu zasloužili. Po tom trápení Baníku v předešlých sezonách je tady tahle sezona dobrá, ale mohla být završena ještě lépe.“

Tisíce lidí vám však znovu děkovali, jste pro ně hrdinové, to musí být fajn pocit...

„Hrálo se nám skvěle, naši fanoušci jsou vždycky výborní a na této tribuně je to parádní. Slávisti taky dobře podporovali, takže kulisa byla dobrá. Děkuju jim.“

Zaskočila vás písknutá penalta?

„Tak zaskočila... Šli nějak proti míči, nevím, jak to tam přesně bylo a jak to v televizi vypadalo. Jestli došlo ke kontaktu hlavy rukou, těžko říct.“

Poté byl z lavičky vyloučen Milan Baroš, nerozhodilo vás , že kapitán vám v utkání nepomůže?

„To ani ne. Možná jsme si mysleli, že tam Milan potom půjde udělat nějaký tlak, ale od toho tam jsou i další hráči.“

Nicméně asi největším problémem Baníku je střílení gólů, což se opět potvrdilo...

„Samozřejmě, měli jsme tam aspoň standardky, ze kterých něco mohlo být. Bohužel nic. Ani z těch závarů a náznaků, ze hry toho bylo ale fakt málo. Hráli jsme jednoduchý fotbal, ale na Slavii je tohle asi málo.“

Jaký byl pro vás návrat do sestavy?

„Určitě náročný, protože jsem měl problémy se zády a vůbec jsem netrénoval. Dva tři dny jsem se ani nehýbal, byl jsem vyloženě jen doma. Po fyzické stránce náročné, ale už jsem fit.“

V neděli jedete do Plzně uhájit páté místo, vydolujete ještě zbytky sil?

„Musíme dobře zregenerovat, protože teď jsme se ve dvou těžkých utkáních hodně vydali. Na druhou stranu aspoň už se uzdravili další hráči, takže doufám, že to zvládneme dobře. S Plzní jsme tuto sezonu odehráli dobrá utkání, takže si to s nimi pojedeme rozdat a doufám, že vyhrajeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 37. T. Souček, 78. Masopust Sestavy Domácí: Budinský – Pazdera (46. Granečný), Procházka, Stronati, Šindelář (71. Diop) – Fleišman (C), Fillo, R. Hrubý, Jánoš – Holzer, Kuzmanović (81. O. Šašinka). Hosté: O. Kolář – Frydrych, Ngadeu, Deli, Bořil – T. Souček, Traoré (55. Král) – Masopust, Hušbauer (74. Olayinka), Zmrhal – Milan Škoda (C) (84. Kúdela). Náhradníci Domácí: Laštůvka, Granečný, Diop, Jirásek, Baroš, Šašinka, Mešaninov Hosté: Coufal, Olayinka, Van Buren, Kúdela, Baluta, Král, Kovář Karty Domácí: Baroš (č), Procházka Hosté: Milan Škoda, Traoré, Masopust, O. Kolář Rozhodčí Ardeleanu – Nádvorník, Blažej Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 11661 diváků

